Sister Act 2 – Più svitata che mai: trama, cast e curiosità film su Rai 1

Dopo il primo capitolo trasmesso la settimana scorsa, stasera 19 agosto 2019 alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda Sister Act 2- Più svitata che mai. La pellicola del 1993 è stata diretta da Bill Duke, celebre regista di fiction e attore noto al grande pubblico per aver recitato in film come American Gigolò, Commando, Predator, Due nel mirino, Red Dragon, X-Men – Conflitto finale e High Flying Bird.

L’allegra commedia segue le avventure di Deloris e delle sue amiche suore che questa volta cercheranno di non far chiudere una scuola frequentata da ragazzi difficili e bisognosi d’aiuto. Ma qual è la sinossi di Sister Act 2?

Sister Act 2 – Più svitata che mai: trama del film su Rai 1

Alle Sorelle del Convento di S. Caterina viene affidato l’incarico di aiutare dei ragazzi di una scuola di San Francisco. Giunte sul posto, il gruppetto di devote si trova al cospetto di un istituto fatiscente frequentato da adolescenti scalmanati e senza regole.

Scoraggiate dagli scarsi risultati ottenuti nei primi giorni di insegnamento, le donne intuiscono che l’unico modo per portare a termine la missione è chiamare Deloris. Una volta trovata, le amiche riescono a convincere la protagonista di Sister Act ad aiutarle nella difficile impresa. Indossati di nuovo i panni di Maria Claretta, a Cartier spetterà il difficile compito di trasformare gli indisciplinati studenti di musica in un paradisiaco coro. Ci riuscirà?

Il cast del film

In Sister act 2 Whoopi Goldberg interpreta Deloris Van Cartier mentre Maggie Smith è la Madre Superiora. Kathy Najimy veste i panni di Maria Patrizia, Wendy Makkena quelli di Maria Roberta e Mary Wickes è Maria Lazzara. Inoltre Bernard Hughes recita la parte di Padre Maurice, Michael Jeter quella di Padre Ignazio e Thomas Gottschalk è Padre Wolfgang. Hanno partecipato al film anche Brad Sullivan nel ruolo di Padre Thomas, James Coburn in quello di Mister Crisp e Lauryn Hill è Rita Watson.

Sheryl Lee Ralph interpreta Florence Watson, Jennifer Love Hewitt è Margaret e Robert Pastorelli è Joey Bustamente. Infine Ryan Toby veste i panni di Ahmal, Christian Fitzharris quelli di Tyler Chase e Ron Johnson è Richard. Completano il cast di Sister Act 2 Devin Kamin nel ruolo di Frank K., Alanna Ubach in quello di Maria, Tanya Blount nella parte di Tanya e Luca Tommassini in quella del ballerino.

Sister Act 2: le curiosità del film su Rai 1

Forse non tutti sanno che anche la figlia di Whoopi Goldberg compare in Sister Act 2. Inoltre la scena in cui Lauryn Hill inizia a rappare è stata un’improvvisazione dell’artista che poi successivamente è diventata la vocalist dei Fugees, gruppo hip hop statunitense.

James Coburn, nel film Mister Crisp, soffriva di artrite reumatoide e proprio per questo il regista fece in modo di non riprendere mai le mani dell’attore. Infine in Sister Act 2 l’istituto che vediamo esiste davvero ed è il City College di San Francisco.

