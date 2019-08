The Terror – Infamy: trama, cast e anticipazioni serie tv streaming

Venerdì 16 Agosto Amazon ha rilasciato sulla sua piattaforma streaming la seconda stagione di una serie tv che ha riscosso un grande successo tra il pubblico: si tratta di The Terror. La stagione 2 si intitola “Infamy” e, trattandosi di una serie antologica, l’ambientazione e la trama stessa dello show cambia drasticamente di stagione in stagione. Originariamente, la serie è stata prodotta per il canale statunitense AMC ed era basata sul romanzo di Dan Simmons. Molti fan dello scrittore non vedevano l’ora dell’uscita della trasposizione televisiva del romanzo e, fortunatamente, nessuno di loro è rimasto deluso: the Terror è un successo. Prima di approfondire la trama della seconda stagione, proponiamo di seguito il trailer del nuovo ciclo di episodi, in lingua originale.

Trailer Seconda Stagione The Terorr – Infamy

The Terror – Infamy: la trama

Come su scritto, the Terror è una serie tv antologica. Ciò significa che ogni stagione avrà una trama e un’ambientazione a sè stante che nulla ha a che vedere con quanto successo precedentemente. Questi nuovi dieci episodi saranno ambientati, infatti, durante la seconda Guerra Mondiale, in particolare si concentra su una serie di decessi avvenuti all’interno di una comunità giapponese in America. Siamo nel 1941 quando nella comunità, guidata da Nobuhiro Yamato, un uomo si suicida. Questo evento, sommato agli strani accadimenti che si susseguono portano i membri a credere nell’esistenza di uno spirito maligno all’interno della comunità pronto a tormentare e uccidere coloro che hanno abbandonato il proprio paese in guerra macchiandosi di disonore. Un ragazzo, Chester Nakayama, è invece deciso a scoprire quale entità, sia essa soprannaturale o umana, è responsabile della carneficina.

The Umbrella Academy 2: trama e anticipazioni. Quando esce su Netflix

Il Cast della serie TV

Vediamo insieme quali sono gli attori protagonisti della seconda stagione di The Terror – Infamy e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Derek Mio interpreta Chester Nakayama; Kiki Sukezane veste i panni di Yuko Tanabe; Cristina Rodlo nel ruolo di Luz Ojeda; Shingo Usami è Henry Nakayama; Naoko Mori interpreta Asako Nakayama; Miki Ishikawa veste i panni di Amy Yoshida; George Takei nel ruolo di Nobuhiro Yamato “Yamato-san”.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it