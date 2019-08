Kenobi serie tv: trama, cast e anticipazioni episodi 3 e 4 in streaming

Disney ha annunciato per la sua prossima piattaforma streaming l’arrivo di una miniserie televisiva incentrata su Guerre Stellari: si tratta di Kenobi. Non è ancora chiaro quali saranno le vicende che vedremo convergere all’interno della serie tv, ma è altamente probabile che essa sarà ambientata tra l’episodio III di Star Wars (La Vendetta dei Sith) e l’episodio IV (Una nuova speranza). Purtroppo è ancora troppo presto per avere informazioni dettagliate sulla nuova miniserie; quello che è certo è che è bastato l’annuncio per mandare milioni di fan in delirio, ma per avere qualche notizia ufficiale bisognerà con ogni probabilità attendere il week-end 23-25 agosto, in cui in occasione della prossima D23 Expo ci aspettiamo di scoprire qualche news aggiuntiva. Nel frattempo, possiamo solo ipotizzare cosa potremo vedere all’interno dello show, ma possiamo dire con certezza che a vestire i panni di Obi-Wan Kenobi sarà Ewan McGregor, ragion per cui vedremo sul piccolo schermo la storia del giovane maestro di Luke Skywalker nel suo periodo di “Sorvegliante” del piccolo futuro Jedi.

Kenobi: la trama

Come su scritto è ancora troppo presto per avere una certezza concreta sull’ambientazione della miniserie televisiva Kenobi. Il fatto che sarà McGregor a interpretare il maestro Jedi ci basta a intuire che la storia proseguirà dopo gli eventi accaduti ne “La Vendetta dei Sith” quando Obi-Wan, sconfitto Anakin Skywalker, divenuto ormai Darth Vader, si prenderà cura del piccolo Luke. In particolare, i figli di Anakin, Luke e Leia vennero affidati a due famiglie distinte in due pianeti diversi. Obi-Wan, dunque, decide di trasferirsi a Tatooine per vegliare su Luke al quale, tuttavia, si presenterà solo molti anni dopo nel film Star Wars – Episodio IV “Una Nuova Speranza. Giacché la storia di Obi-Wan su Tatooine non è documentata in nessuna pellicola della saga di Star Wars è probabile che la miniserie partirà proprio da quel periodo. Se così sarà, sicuramente vedremo un recast per quanto riguarda Luke Skywalker, dal momento che sarà interpretato quasi certamente da un bambino. Ricordiamo che per il momento si tratta esclusivamente di ipotesi, per avere delle conferme ufficiali bisognerà attendere il week-end 23-25 agosto dove in occasione del D23 Expo ci aspettiamo qualche news sulla miniserie Kenobi.

