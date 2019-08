Oppo Reno2: uscita, prezzo e caratteristiche. La scheda tecnica

È l’ennesimo smartphone che concorrerà nella fascia media per conquistarsi lo scettro. Il Reno2 farà la sua apparizione in India, il 28 agosto 2019 e, probabilmente, arriverà anche in Europa. Il dispositivo mobile incarna la novità per eccellenza, quattro fotocamere in linea, disposte centralmente, uno zoom ibrido a 20x, una pop-up camera e la possibilità di scegliere tra più versioni, perché, come riporta l’azienda, sarà una series. Ecco tutti i dettagli sul device.

Oppo Reno2: caratteristiche generali

Sarà il successore del Reno 10x e proporrà due versioni minori, una essenziale e una intermedia, oltre alla classica che è anche la più performante ed equipaggiata. Ma cosa propone? Partiamo dal display, un 6,5″ AMOLED Full HD+ con un rapporto 20:9 e sensore di impronte integrato. Per quanto riguarda l’hardware, troviamo un SoC Snapdragon 730G con ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Per quanto riguarda la fotocamera, frontalmente troviamo quella pop-up con un sensore da 16 megapixel. Ma la novità più grande riguarda la fotocamera principale.

Oppo Reno2: la fotocamera principale e il prezzo

Per quanto riguarda la fotocamera principale, il sensore più grande sarà da 48 megapixel con una apertura di f/1.7, sarà affiancato da un sensore ultra-wide da 8 megapixel, un teleobiettivo per lo zoom ottico 2x da 8 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. L’autonomia dovrebbe essere garantita alla grande da una batteria, la cui capienza, è di 4000 mAh. Anche il prezzo, per ciò che viene offerto, è abbastanza buono. Per la versione più performante si parla di circa 450€. Mancano solo otto giorni al rilascio del dispositivo mobile in India, vedremo come sarà accolto dal pubblico e soprattutto se arriverà anche sul mercato europeo.

