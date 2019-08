The Handmaid’s Tale 4: trama, cast e anticipazioni. Quando esce

Sebbene la terza stagione di The Handmaid’s Tale si è da poco conclusa (14 agosto) Hulu già dal 26 Luglio ha annunciato il rinnovo per una quarta stagione in occasione del press tour estivo di Television Critics Association; è ufficiale: The Handmaid’s Tale è un successo! Ad annunciare il rinnovo è stato proprio il vice presidente delle produzioni originali Hulu Craig Erwich. Ma quando uscirà la quarta stagione dello show? Per scoprirlo, possiamo considerare quanto è accaduto nelle precedenti stagioni: la seconda e la terza infatti hanno debuttato tra i mesi di Aprile e Giugno, è quindi molto probabile che la stessa sorte toccherà al quarto ciclo di episodio, non prima, comunque del 2020; le puntate previste, seguendo la stessa logica, dovrebbero essere 13. Mentre attendiamo notizie ufficiali, scopriamo insieme quale sarà la trama della prossima stagione e quali attori torneranno nei panni dei loro personaggi.

The Handmaid’s Tale 4: la trama

Considerando che la terza stagione si è da poco conclusa e le riprese per la quarta ancora devono iniziare, è troppo presto per dare qualche informazione dettagliata sulla quarta stagione di The Handmaid’s Tale. Sicuramente la serie ripartirà dagli eventi accaduti nel finale della terza: June infatti è stata ferita da un colpo di pistola; la sua vita è appesa a un filo, mentre le ancelle cercano disperatamente di prendersi cura di lei. Scopriremo sicuramente le sue sorti nel corso della prossima stagione; ecco il commento ufficiale del produttore esecutivo Bruce Miller sulla trama:

“Seguiremo June. È la sua storia. Andremo dove June sta andando. Un esempio di ciò possiamo trovarlo nel finale, quando scopriamo che l’aereo è partito perché lo vediamo volare sopra la sua testa, mentre è distesa per terra, ferita. Non abbiamo mostrato tutti quei bambini che salgono sul velivolo. Non li mostriamo durante il rullaggio dell’aereo o mentre si preoccupano dei radar. Vediamo quello che vede June. Andando avanti, questo rimane il nostro compito e ci mantiene legati al romanzo di Margaret Atwood. June è il punto di vista che ha scelto. Finché ci atterremo a ciò, vedremo Gilead attraverso gli occhi di June.“

Il Cast della serie tv

Ecco ora gli attori protagonisti della serie tv, scopriamo insieme quali personaggi torneranno a interpretare all’interno dello show: Elisabeth Moss è June Osborne/Difred; Joseph Fiennes veste i panni del comandante Fred Waterford; Yvonne Strahovski interpreta Serena Joy Waterford; Alexis Bledel nel ruolo di Emily/Diglen/Disteven/Dijoseph; Madeline Brewer è Janine/Diwarren/Didaniel; Ann Dowd interpreta zia Lydia; O.T. Fagbenle veste i panni di Lucas Bankole; Max Minghella nel ruolo di Nick Blaine; Samira Wiley interpreta Moira/Ruby; Amanda Brugel veste i panni di Rita; Bradley Whitford è il comandante Joseph Lawrence.

