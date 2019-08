Apache: trama, cast e anticipazioni della serie tv su Netflix in streaming

Netflix ha dato il via alla produzione di una serie tv incentrata sulla storia e la vita dell’attaccante Carlos Tevez: Apache. La prima puntata dello show biografico è andata da poco in onda in argentina sulla piattaforma del colosso streaming. A vestire i panni del calciatore sarà l’attore Balthazar Murillo. L’attore è stato approvato dallo stesso giocatore. I due hanno anche avuto un incontro e Murillo è stato molto colpito da come Tevez lo ha messo a suo agio, ecco le parole dell’attore a proposito dell’incontro:

“Mi dissero che di lì a poco sarebbe arrivato qualcuno. Poi mia madre disse: ‘Guarda chi è venuto’. Mi giro e c’era Carlos. Sono rimasto impietrito, ero immobile e con quella cicatrice addosso. Ci siamo salutati e mi ha messo subito a mio agio. Penso che con questa serie le persone cominceranno a simpatizzare molto di più per lui, anche se non tifano Boca“

L’attore ha poi spiegato come ha fatto a calarsi nella parte. Prima l’inserimento di una protesi dentale, successivamente l’incontro con un logopedista per abituarsi a parlare come il giocatore e, infine, la cicatrice. In attesa di scoprire il futuro della serie tv e se essa sarà trasmessa anche in tutto il mondo, cerchiamo di capire meglio qual è la trama e di cosa parla in sostanza lo show.

Apache: la trama

La trama di Apache si concentra quindi sulla vita del calciatore Carlos Tevez. Il motivo di produrre una serie tv sulla sua storia risale alle tappe che hanno portato l’attaccante al successo, ma soprattutto alla sua storia da ragazzo. Fin da bambino, Carlos non ha avuto vita facile. Fu abbandonato dalla madre a soli 3 mesi e disconosciuto dal padre biologico. A soli 10 mesi, inoltre, Carlos ha rischiato la vita per aver rovesciato una pentola d’acqua bollente che gli ha procurato una grave ustione sul collo. Successivamente fu adottato dagli zii materni Adriana e Segundo. Carlos cresce in uno dei quartieri più poveri e violenti di Buenos Aires, in Argentina, precisamente a Barrio Ejército de los Andes, noto anche come Fuerte Apache; da qui il nome della serie tv ed è proprio in questo quartiere dove si sono svolte le riprese della serie tv.

