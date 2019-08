Anelka sulla Juve: “Rispetto la squadra. Peggiore esperienza in carriera”

È stato un ottimo attaccante Nicolas Anelka, ora quarantenne e dirigente degli olandesi del Roda JC. L’ex giocatore in carriera ha militato per tanti squadroni di tutto il mondo, segnando in totale oltre duecento reti e vincendo numerosi titoli.

Paris Saint Germain, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Fenerbahce e Chelsea sono solo alcune delle squadre nelle quale il classe ’79 ha militato nella sua lunga e fruttuosa esperienza da calciatore professioniste. A queste se ne aggiunge un’altra ancora, seppur per poco tempo. Stiamo parlando della Juventus, dove Anelka militò da gennaio a giugno 2013 raccogliendo solamente tre presenze in totale, due in campionato e una in Champions League, riuscendo a vincere lo scudetto a fine stagione.

Di quest’avventura il centravanti transalpino ne ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com, che lo ha intervistato in esclusiva.

Le parole di Anelka

Queste le sue parole in merito ai sei mesi trascorsi con i colori bianconeri indosso: “Ho mantenuto un ottimo rapporto con la Juve: super giocatori che sono diventati amici, tifosi magici e tutti sono sempre stati cordiali e disponibili con me nel club. A livello di campo non è una esperienza che rimarrà impressa nella mia memoria, ma impari sempre sia nel bene che nel male. Avevo deciso di accettare la Juve perché è un grande club, con una buona storia e anche perché era al primo posto in Italia. Purtroppo, questa rimarrà la mia peggiore esperienza poiché ho giocato solo 45 minuti e non ho mai potuto indossare questa maglia allo Juventus Stadium davanti ai tifosi. Sinceramente, quando qualcuno mi parla della Juventus cerco di cambiare subito argomento: mi vergogno del trasferimento! Ho giocato e segnato in tutte le squadre in cui ho giocato tranne che a Torino. Quindi senza mancare di rispetto a questa grande squadra, non si può affermare che ero un loro giocatore proprio per come è andata quella esperienza“.

