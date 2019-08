Parma-Juventus: probabili formazioni, quote e diretta tv-streaming

Finalmente ci siamo, è ufficialmente tempo di campionato. Dopo la lunga pausa estiva, la Serie A 2019/2020 prende il via con Parma-Juventus, match che si disputa sabato 24 agosto 2019 alle ore 18:00 allo stadio Tardini di Parma.

Come ormai da tradizione, sono i Campioni d’Italia della Juve ad aprire il nuovo campionato. Dopo otto scudetti consecutivi, la Vecchia Signora sembra ancora determinata a macinare record su record. C’è tanta attesa attorno alla squadra quest’anno allenata da Maurizio Sarri e proprio il tecnico toscano è uno dei nuovi volti più attesi, anche se non lo vedremo in panchina per quest’incontro. Ciò a causa di una polmonite che lo ha colpito nei giorni scorsi e che lo costringe a saltare la trasferta emiliana: al suo posto in panchina siederà il suo vice Giovanni Martusciello, ex allenatore dell’Empoli. L’altro uomo più atteso è De Ligt, pronto per far registrare il suo esordio nel campionato italiano dopo le grandi prestazioni avute con la maglia dell’Ajax indosso. In casa Parma non ci sono invece stati grossi cambiamenti, ma la squadra si è comunque rafforzata abbastanza bene fino a questo momento. L’obiettivo resta quello della salvezza, magari senza i patemi finali dello scorso anno, ma con ambizioni sempre più elevate per una piazza importante come quella emiliana.

Le probabili formazioni di Parma-Juventus

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Kucka, Barillà; Karamoh, Inglese, Gervinho

Allenatore: D’Aversa

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo

Allenatore: Martusciello

Le quote di Parma-Juventus

Per i bookmakers nettamente favoriti i campioni d’Italia. La vittoria del Parma quota tra il 9.00 e il 10.00, il pareggio tra il 5.00 e il 5.50 e la vittoria della Juventus tra l’1.30 e l’1.35. Tra le altre quote troviamo l’Over 2.5 tra l’1.70 e l’1.75, l’Under 2.5 tra il 2.00 e il 2.10 e il Goal tra 2.10 e il 2.15.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

