Fiorentina-Napoli: probabili formazioni, quote e diretta tv-streaming

Prima giornata di Serie A 2019/2020 e primo big match. Fiorentina-Napoli si disputa sabato 24 agosto 2019 alle ore 20:45 allo stadio Franchi di Firenze.

Subito test molto difficile per il Napoli, pure quest’anno a caccia del sogno scudetto. La squadra guidata anche in questa stagione da Carlo Ancelotti sta cercando di rafforzarsi in ogni modo sul mercato e ha accolto da pochi giorni l’obiettivo di tanti mesi Hirving Lozano, acquistato dal PSV. Sembra invece sempre più difficile riuscire ad arrivare ai grandi sogni James Rodriguez e Mauro Icardi, ma la squadra a disposizione del tecnico emiliano è comunque davvero forte e anche migliorata rispetto all’annata passata. Dall’altra parte troviamo l’ambiziosissima Fiorentina presidenziata dall’americano Rocco Commisso, subentrato da qualche mese ai Della Valle. L’arrivo nelle scorse ore di Ribery ha fatto e sta facendo sognare una piazza che a maggio ha rischiato fortemente la retrocessione. La campagna acquisti è iniziata in ritardo rispetto alle altre squadre ma sembra proseguire a gonfie vele. Vedremo dunque come Montella proporrà la nuova Fiorentina in questo primo test impegnativo della stagione.

LEGGI ANCHE: Speciale fantacalcio 2019/20: il focus sui portieri di Serie A

Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Boateng, Vlahovic

Allenatore: Montella

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens

Allenatore: Ancelotti

Le quote di Fiorentina-Napoli

Per i bookmakers i favoriti sono i partenopei. La vittoria della Fiorentina quota tra il 4.70 e il 4.80, il pareggio tra il 3.65 e il 3.75 e la vittoria del Napoli tra l’1.70 e l’1.80. Tra le altre quote troviamo l’Over 2.5 tra l’1.75 e l’1.80, l’Under 2.5 tra il 2.00 e il 2.10 e il Goal tra l’1.65 e l’1.75.

Dove vedere il match in tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it