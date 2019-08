Sampdoria-Lazio: probabili formazioni, quote e diretta tv-streaming

Uno dei match in programma nella 1a giornata della Serie A 2019/2020 è Sampdoria-Lazio, che si disputa domenica 25 agosto 2019 alle ore 21:00 allo stadio Marassi di Genova.

C’è molta curiosità attorno a questa partita. Subito derby per il tecnico della Sampdoria Di Francesco, che ha affrontato e battuto la compagine biancoceleste quando sedeva sulla panchina della Roma. La squadra genovese vive una situazione delicata dal punto di vista societario, con l’attuale presidente Ferrero pronto a vendere ad una cordata nella quale è presente anche l’ex leggenda blucerchiata Vialli. Ma prima serve trovare l’accordo definitivo, con l’attuale proprietà che chiede circa cento milioni di euro per la cessione del club. Sul mercato non ci sono stati grossi movimenti fino a questo momento, ma c’è qualche nuovo giovane da tenere d’occhio. La Lazio invece ha da migliorare il rendimento del passato campionato, corredato però dalla vittoria in Coppa Italia. Si riparte ancora una volta da Inzaghi e da un mercato intelligente e studiato portato avanti dal ds Tare. Le ambizioni sono tante e l’obiettivo resta quello della qualificazione alla Champions League.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Lazio

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Linetty, Vieira, Ekdal; Ramirez, Quagliarella, Caprari

Allenatore: Di Francesco

LAZIO (3-4-1-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile, Correa

Allenatore: Inzaghi

Le quote di Sampdoria-Lazio

Bookmakers concordi nel dare favoriti i capitolini. La vittoria della Sampdoria quota tra il 3.55 e il 3.60, il pareggio tra il 3.30 e il 3.40 e la vittoria della Lazio tra il 2.05 e il 2.15. Tra le altre quote troviamo l’Over 2.5 tra l’1.85 e l’1.95, l’Under 2.5 tra l’1.90 e il 2.00 e il Goal tra l’1.60 e l’1.75.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. In streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it