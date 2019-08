Mom 7: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

Agli inizi di Febbraio 2019 CBS ha annunciato il rinnovo per due stagioni di una sit-com di successo: si tratta di Mom. Destino in comune con la serie Young Sheldon, anch’essa di CBS e rinnovata per altre due stagioni. Ecco le parole ufficiali di Kelly Kahl, presidente di CBS Entertainment sul futuro della sit-com Mom:

“Siamo eccezionalmente orgogliosi di avere in onda Mom; una comedy originale e di alta qualità, con personaggi amati dagli spettatori, che in più aggiunge forza e stabilità al nostro palinsesto. Sotto la straordinaria leadership di Chuck Lorre e con la sua notevole scrittura e il team produttivo, siamo lieti di avere Mom su CBS per molti anni avvenire.“

Il debutto della settima stagione di Mom è previsto in America il 26 settembre 2019; per quanto riguarda la data di uscita in Italia, invece, dovremo aspettare conferme ufficiali da parte del canale dedito alle sit-com Joi, ma considerando le stagioni precedenti è probabile che lo show arriverà nel nostro Paese a distanza di circa un anno. Gli episodi della settima stagione, come per le precedenti, dovrebbero essere 22 con una durata di 20 minuti circa ciascuno.

Mom 7: la trama

Per quanto riguarda la trama della nuova stagione di Mom ancora non sono state rilasciate anticipazioni, ma certamente continueremo a godere delle bizzarre avventure di Christy e Bonnie. Sicuramente ci aspettiamo di vedere Bonnie convolare a nozze una seconda volta con suo marito, nel desiderio di organizzare una cerimonia in cui potessero partecipare tutte le persone a lei care; per quanto riguarda Christy, invece, la donna sarà alle prese con la ricerca di un nuovo sponsor per mantenersi sulla via della sobrietà.

The Politician: trama, cast e anticipazioni della serie tv. Quando esce

Il cast della serie TV

Vediamo insieme chi sono gli attori protagonisti di Mom 7 e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Anna Faris veste i panni di Christy mentre Bonnie è interpretata da Allison Janney; ad accompagnarli nel cast: Matt L. Jones. interpreta Baxter; French Stewart nel ruolo di Chef Rudy; Blake Garrett Rosenthal è Roscoe; Mimi Kennedy veste i panni di Marjorie Armstrong; Jaime Pressly interpreta Jill; Beth Hall nel ruolo di Wendy; William Fichtner è Adam Janakowski.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it