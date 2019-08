SPAL-Atalanta: probabili formazioni, quote e diretta tv-streaming

Uno dei match in programma nella 1a giornata della Serie A 2019/2020 è SPAL-Atalanta, che si disputa domenica 25 agosto alle ore 20:45 allo stadio Mazza di Ferrara.

L’Atalanta comincia da Ferrara la stagione più attesa della sua ultra centenaria storia. La Dea come ben sappiamo parteciperà per la prima volta nella sua storia alla Champions League, perciò questa non sarà a prescindere un’annata come le altre. Da capire invece l’obiettivo che si pone in campionato. Ripetere i risultati di pochi mesi fa sarà ancor più difficile e sul mercato non sono arrivati rinforzi di prima fascia. Ma, la buona notizia, è che tutti i big (tranne Mancini) figurano almeno per ora ancora nella rosa a disposizione di Gasperini. La spina dorsale dei nerazzurri è dunque la stessa e questo fattore può essere quello determinante. Ad ospitarli troviamo una SPAL reduce da una buona stagione, conclusa con una salvezza anticipata arrivata grazie ad un gran finale di campionato nel quale gli estensi hanno portato a casa lo scalpo di numerose big. L’obiettivo di quest’anno è lo stesso, la permanenza in massima serie e il colpo più importante è stata la riconferma sulla panchina di Semplici, nonostante le tante pretendenti.

Le probabili formazioni di SPAL-Atalanta

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Di Francesco; Petagna, Floccari

Allenatore: Semplici

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Masiello, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Zapata, Gomez

Allenatore: Gasperini

Le quote di SPAL-Atalanta

Per i bookmakers, la squadra favorita per il successo è quella ospite. La vittoria della SPAL quota tra il 4.75 e il 5.00, il pareggio tra il 3.65 e il 3.80 e la vittoria dell’Atalanta tra l’1.70 e l’1.80. Tra le altre quote troviamo l’Over 2.5 tra l’1.95 e il 2.05, l’Under 2.5 tra l’1.80 e l’.85 e il Goal tra l’1.80 e l’1.95.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport 252 e in streaming su Sky Go e Now TV.

