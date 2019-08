The Sinner 3: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

USA Network ha deciso di rinnovare per una terza stagione una serie tv che ha riscosso un notevole successo: stiamo parlando di The Sinner. La nuova stagione conterà probabilmente sempre 8 episodi, come per le precedenti, ma per quanto riguarda la data di uscita la rete televisiva americana non si è ancora espressa ufficialmente. Considerando quanto accaduto nelle stagioni precedenti, ci aspettiamo che il nuovo ciclo di episodi dello show possa debuttare in America ad Agosto, ma è possibile uno slittamento che porterà lo show ad andare in onda nell’autunno 2019 se non, addirittura, nel 2020. Quello che è certo è che dovremo aspettare almeno un anno prima di vedere la serie nel nostro Paese. Alcuni fan inoltre si chiedono se rivedremo il personaggio di Cora Tanetti, ma la produttrice Jessica Biel non ha dato notizie favorevoli; ecco il suo commento sulla domanda durante un’intervista:

“Possibile. Penso di poterlo dire. Probabile? Non lo so. Non so semplicemente perché non siamo sicuri di come incastrarla nella storia in modo non forzato. Sapete, mi fa un po’ male dirlo perché amo il personaggio e una volta pensavo che la season 2 avrebbe potuto parlare di Ambrose e Cora. Tuttavia, i nostri sceneggiatori hanno esaurito le opzioni con la storyline di Cora. Quindi la risposta è che non lo so, potrebbe essere possibile. Però non sono sicura, non so se succederà mai.“

The Sinner 3: la trama

The Sinner è una serie tv quasi antologica: ogni stagione, infatti, è a sè stante, ma l’unico personaggio che ritorna sempre nel cast (e questa è l’unica differenza a separarla da una serie puramente antologica) è quello di Ambrose. Questa volta alle prese con un caso molto particolare, alla periferia di New York.

Il Cast della serie TV

Vediamo insieme chi saranno i personaggi che comporranno il terzo ciclo di episodi di The Sinner e da quali attori saranno interpretati all’interno dello show: Bill Pullman torna nei panni del detective Harry Ambrose; Matt Bomer interpreta Jamie; Jessica Hetch è Sonya, una pittrice di successo;

Parisa Fitz-Henley nel ruolo di Leela Burns, la moglie di Jamie; Eddie Martinez è Vic Soto; Chris Messina interpreta Nick Haas.

