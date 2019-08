Torino-Sassuolo: probabili formazioni, quote e diretta tv-streaming

Uno dei match che compongono la 1a giornata della Serie A 2019/2020 è Torino-Sassuolo, che si disputa domenica 25 agosto alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Torino.

Il Torino la sua stagione ufficiale l’ha cominciata da un mese. Impegnati nel vari turni preliminari di Europa League superati agevolmente, ora i granata devono fare i conti con gli inglesi del Wolverhampton, con cui hanno perso l’andata casalinga del playoff. Il discorso non è chiuso ma vincere al Molineux e arrivare alla fase a gironi resta comunque molto difficile. Sul mercato non ci sono ancora da segnalare volti nuovi in entrata (se non il rientro dal prestito alla SPAL di Bonifazi), fattore che ha indispettito e non poco una larga fetta della tifoseria torinista. Ma ora è tempo di campionato e l’obiettivo di Mazzarri e co. è quello di migliorarsi ulteriormente rispetto alla buonissima ultima stagione disputata. Dall’altra parte del campo troviamo un Sassuolo che, anno dopo anno, aumenta le proprie ambizioni. Mister De Zerbi è rimasto e dal mercato sono arrivati giocatori molto interessanti, giovani di buone prospettive come interpreti esperti. In primis ci sarà da conquistare la salvezza che, se dovesse arrivare con largo anticipo, potrebbe permettere agli emiliani di potersi giocare le proprie chance europee.

Le probabili formazioni di Torino-Sassuolo

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Belotti, Zaza

Allenatore: Mazzarri

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Gravillon, Ferrari, Rogerio; Traoré, Obiang, Locatelli; Brignola, Caputo, Boga

Allenatore: De Zerbi

Le quote di Torino-Sassuolo

Nonostante un match che si preannuncia equilibrato, i bookmakers quotano come gran favorito il sodalizio di casa. La vittoria del Torino infatti quota tra l’1.85 e l’1.95, il pareggio tra il 3.40 e il 3.50 e la vittoria del Sassuolo tra il 4.20 e il 4.35. Tra le altre quote troviamo l’Over 2.5 tra l’1.90 e il 2.05, l’Under 2.5 tra l’1.80 e l’1.90 e il Goal tra l’1.70 e l’1.85.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport 253 e in streaming su Sky Go e Now TV.

