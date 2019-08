The I-Land: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

Nel 2018 Netflix ha ordinato la produzione di una nuova serie tv di genere sci-fi: stiamo parlando di The I-Land, il cui debutto è previsto sulla piattaforma del colosso streaming il 12 settembre 2019. La prima stagione conterà solo 7 episodi e per scoprire se lo show avrà futuro bisognerà attendere che tipo di impatto avrà sugli spettatori. Per gli interessati sarà sufficiente iscriversi su Netflix e scegliere tra uno dei pacchetti previsti dalla piattaforma. Ricordiamo che al momento Netflix non permette il mese di prova gratuito, per cui, per usufruire del servizio sarà necessario scegliere uno dei tre abbonamenti. The I-Land vede Neil LaBute come sceneggiatore e come regista e la serie tv si propone come un incontro tra Lost e The Hunger Games. Per chi fosse interessato a scoprire di più dello show è disponibile un trailer, lo proponiamo qui di seguito in lingua originale:

Trailer Prima Stagione The I-Land

The I-Land: la trama

Di cosa parla esattamente The I-Land? Come su scritto la serie tv ha tratti in comune con gli show di successo quali Lost e The Hunger Games. Si tratta infatti di una trama di fantascienza in cui 10 persone si trovano improvvisamente su un’isola misteriosa, ignari di come ci siano arrivati. Per riuscire a tornare a casa, intraprendono un lungo cammino che si rivelerà più ostico di quanto ci si aspetta, realizzando che quel mondo non è così tranquillo come sembra. La trama ufficiale aggiunge:

“Alle prese con le più estreme sfide psicologiche e fisiche, devono raggiungere la migliore versione di sé — o morire mostrando la peggiore.“

Il Cast della serie TV

Vediamo ora insieme chi sono gli attori protagonisti di The I-Land e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Kate Bosworth veste i panni di KC; Natalie Martinez nel ruolo di Chase; Alex Pettyfer interpreta Brody; Michelle Veintimilla è Hayden; Sibylla Deen veste i panni di Blair; Kyle Schmid nel ruolo di Moses; Ronald Peet interpreta Cooper; Kota Eberhardt è Taylor; Anthony Lee Medina nel ruolo di Donovan; Gilles Geary veste i panni di Mason.

