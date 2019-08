Candice Renoir 8: trama, cast e anticipazioni della serie tv in streaming

France 2 ha dato il via alla produzione dell’ottava stagione di una serie tv di genere poliziesco che ha raggiunto un notevole successo in Francia: Candice Renoir. Dal 2013, infatti, lo show occupa la prima serata del palinsesto di France 2, in onda il venerdì alle 20 e 55. Le riprese dell’ottava stagione sono partite il 15 Maggio 2019, due giorni prima della messa in onda degli ultimi due episodi della settima stagione. Inoltre, a differenza delle precedenti stagioni, questa volta lo show avrà 2 episodi in meno, per un totale di 8. La scelta è una conseguenza di una richiesta di Cécile Bois, la quale interpreta la protagonista dello show. Le ragioni dietro tale richiesta rivelano il desiderio della Bois di dedicarsi ad altri progetti, tra cui una miniserie; la produzione ha accolto la domanda e per questo motivo il nuovo ciclo di episodi di Candice Renoir sarà di 8 puntate.

Quando uscirà dunque l’ottava stagione? Volendo fare una previsione è probabile che France 2 non intende commettere errori e cercherà di farla debuttare, come per le precedenti stagioni, tra la primavera e l’estate. Bisognerà quindi attendere il 2020 per vedere il nuovo ciclo di episodi di Candice Renoir, mentre per quanto riguarda l’uscita in Italia su Fox Crime è probabile che i tempi si allungheranno di qualche mese. In attesa di conferme ufficiali cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più sulla trama della nuova stagione e su quali personaggi faranno il loro ritorno all’interno dello show.

Candice Renoir 8: la trama

Non sono ancora trapelate molte anticipazioni sulla trama della nuova stagione di Candice Renoir. Quello che sappiamo è che molto probabilmente la trama generale ruoterà intorno al tema della memoria; in particolare ci sarà un focus speciale sul personaggio di Antoine.

The I-Land: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

Il Cast della serie TV

Vediamo ora chi sono i protagonisti della serie tv e da quali attori vengono interpretati: Cécile Bois tornerà a vestire i panni di Candice Renoir; Raphaël Lenglet sarà ancora Antoine Dumas; Marie Vincent nel ruolo di Nathalie Delpech

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it