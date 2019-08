The Other Two: trama, cast e anticipazioni. Quando esce in Italia

Il 24 gennaio 2019 ha debuttato sul canale televisivo statunitense Comedy Central una nuova serie tv di genere comico: si tratta di The Other Two. Lo show ha riscosso un notevole successo in America, sia per le grasse risate che offre al pubblico grazie a scene imprevedibili e esilaranti, sia per i temi molto attuali e moderni degli Youtubers, un panorama che abbraccia tanti giovani fortunati che hanno trovato il successo grazie al sito di youtube, e i Millennial, una generazione che va dalla fine degli anni 80 ai primi dei 2000 di ragazzi perennemente “giovani” che non riescono a trovare lavoro perché da un lato scavalcati da chi ha più esperienza, dall’altro superati dalla cosiddetta generazione Z. La prima stagione di The Other Two conta 10 episodi dalla durata di 30 minuti circa ciascuno. Lo show nasce da un’idea di Chris Kelly che ha portato avanti la sceneggiatura insieme alla collaborazione di Sarah Schneider, Jordan Firstman e Gilli Nissim. Per quanto riguarda la data di uscita in Italia non c’è ancora nulla di ufficiale, la speranza è che una rete televisiva o una piattaforma streaming decida di acquistare i diritti della serie per importarla nel nostro paese. In attesa di nuove informazioni sul futuro di The Other Two possiamo goderci il trailer dello show; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Trailer Prima Stagione di The Other Two

The Other Two: la trama

La trama della comedy ruota intorno le figure di tre fratelli: Cary è un trentenne che sta cercando di sfondare come attore, ma riesce solo (se gli va bene) ad accaparrarsi parti di nessuna importanza; Brooke invece se la passa peggio: anche lei sulla trentina, è senza lavoro, senza casa e non ha nessuna prospettiva futura. Le loro vite cambiano drasticamente quando il più piccolo dei fratelli, Chase, di soli tredici anni, pubblica un video su internet: un singolo d’esordio intitolato “Voglio sposarti durante l’intervallo” che istantaneamente diventa virale conquistando il mondo del pop e catapultando Chase nel mondo delle celebrità. Chase tuttavia si presenta ancora come un ragazzino ingenuo, che vuole molto bene ai suoi fratelli e chi si ritrova in un ambiente molto più grande di lui; Cary e Brooke, dal canto loro, passeranno da emarginati a frequentatori di party e festini a cui non sarebbero mai stati invitati, senza mai trascurare il fratello più piccolo, anzi, proteggendolo da un mondo pronto a essere spietato.

The I-Land: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

Il Cast della serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Heléne Yorke veste i panni di Brooke Dubek; Drew Tarver interpreta Cary Dubek; Case Walker nel ruolo di Chase Dubek; Ken Marino è Streeter; Molly Shannon veste i panni di Pat Dubek; Josh Segarra interpreta Lance.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it