Batwoman: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv streaming

A Maggio 2019 la rete televisiva americana The CW ha ordinato la produzione per una nuova serie tv basata sull’Arrowverse: stiamo parlando di Batwoman. Il personaggio di Kate Kane (cugina di Bruce Wayne), la seconda incarnazione di Batwoman sarà “dichiaratamente lesbica ed esperta di combattimento di strada”. Il debutto dello show negli Stati Uniti è previsto per il 6 ottobre 2019; mentre per l’uscita italiana dovremo aspettare che un canale televisivo o piattaforma streaming acquisti i diritti dello show per importarlo nel nostro Paese. In attesa di conferme ufficiali sul futuro della serie TV, possiamo goderci il trailer in lingua originale, pubblicato da The CW in occasione degli Upfronts a Maggio. Lo proponiamo qui di seguito.

Trailer Prima Stagione Batwoman

Batwoman: la trama

Ecco la sinossi ufficiale di The CW sulla trama di Batwoman:

“Armata di passione per la giustizia sociale e un talento nell’esprimere la propria opinione, Kate Kane vola sulle strade di Gotham nei panni di Batwoman, donna lesbica molto esperta nel combattimento da strada, pronta a sopprimere il rigurgito criminale della città in crisi. Non chiamarla ancora un eroe: in una città alla disperata ricerca di un salvatore, Kate deve sconfiggere i propri demoni prima di rispondere al richiamo di simbolo di speranza per Gotham“

Deadline indica che uno dei primi criminali che affronterà il personaggio di Kate Kane è Mouse, descritto come un personaggio particolarmente dinamico. Mouse, inoltre, fa parte della “Wonderland Gang” capitanata dal villain della serie Red Alice.

Il Cast della serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori della serie TV e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Ruby Rose veste i panni della protagonista Kate Kane; Meagan Tandy è Sophie Moore; Camrus Johnson interpreta Luke Fox; Nicole Kang nel ruolo di Mary Hamilton; Rachel Skarsten veste i panni di Alice; Dougray Scott è Jacob Kane; Elizabeth Anweis interpreta Catherine Hamilton-Kane.

