The Mandalorian: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

Disney ha dato il via alla produzione di una nuova serie tv ambientato nell’universo di Star Wars e lo show sarà una delle serie di punta della nuova piattaforma streaming Disney+: stiamo parlando di The Mandalorian. I dettagli della serie tv sono ancora molto pochi, ma cerchiamo di scoprire quante più cose possibili: il regista della serie tv è Jon Favreau, famoso per aver diretto il primo film di Iron Man nel 2008; il regista, comparando i due prodotti ha lasciato una dichiarazione sul suo lavoro per lo show ambientato nell’universo di Star Wars:

“Mi sono sentito come quando ci siamo occupati della lavorazione di Iron Man. Non pensavamo che tutto il futuro della Marvel si stesse basando su questo film, anche se in realtà tutto dipendeva dal suo successo perché in caso di fallimento avremmo perso tutti gli altri personaggi“

Favreu quindi reputa il progetto di The Mandalorian molto importante ed essendo lui un grande fan della saga di Star Wars è pronto e deciso a dare il suo meglio per portare sul piccolo schermo un prodotto di qualità. La prima stagione conterà 10 episodi. Per quanto riguarda il debutto della serie TV in America, esso è previsto in occasione del rilascio della piattaforma streaming di Disney il 12 Novembre 2019, mentre per la data di uscita italiana bisognerà attendere il 2020 quando Disney deciderà di diffondere la piattaforma in tutto il globo. Durante l’evento Disney D23, tra il 23 e il 24 agosto, è stato rilasciato il trailer dello show, lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Trailer Prima Stagione The Mandalorian

The Mandalorian: la trama

Tutto ciò che sappiamo sulla trama di The Mandalorian è che essa sarà ambientata a cavallo tra la trilogia originale e l’ultima portata al cinema che si concluderà a dicembre. La storia girerà intorno a un pistolero di Mandalorian ispirato ai personaggi di Bob Fett e Jango. Ecco la sinossi ufficiale dello show:

“Dopo le storie di Jango e Boba Fett, arriva un altro guerriero nell’universo Star Wars. The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell’Impero e prima del regno di terrore del Primo Ordine. Seguiamo le avventure travagliate di un pistolero solitario nei meandri più reconditi della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica…“

Il Cast della serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori principali della serie tv, sebbene non siano stati rilasciati dettagli su quali personaggi interpreteranno all’interno dello show ad eccezione del protagonista: Pedro Pascal; ad accompagnarlo nel cast: Gina Carano, Giancarlo Esposito, Omid Abtahi, Emily Swallow, Carl Weathers, Werner Herzog e Nick Nolte.

