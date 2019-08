Ms Marvel: anticipazioni e trama serie tv per Disney. Quando esce

Disney in occasione del rilascio della sua nuova piattaforma streaming ha dato il via alla produzione di una serie tv ambientata nel Marvel Cinematic Universe: stiamo parlando di Ms Marvel. Per il momento non ci sono ancora informazioni ufficiali sulla data di uscita né conosciamo i nomi degli attori che andranno a interpretare i personaggi all’interno dello show. Quello che è certo è che la serie si farà e a lavorare alla sceneggiatura ci sarà Bisha K Ali la quale ha già collaborato in progetti come Sex Education e l’adattamento televisivo di Quattro Matrimoni e Un Funerale. Per avere degli aggiornamenti, bisognerà attendere con ogni probabilità l’evento Disney D23 Expo di Anaheim, occasione in cui generalmente vengono presentate le ultime novità a proposito dei progetti Disney e Marvel.

Ms Marvel: la trama

Vediamo ora chi è la Ms Marvel della serie tv. Nei fumetti, la prima donna a prendere quell’appellativo è Carol Danvers, un’ ufficiale dell’aeronautica americana. Successivamente altre donne assumono l’identità di Ms Marvel: la seconda è Sharon Ventura dei fantastici quattro, la quale, esposta a dei raggi cosmici subisce dei mutamenti trasformandosi nella Donna Cosa; dopo di lei è il turno della dottoressa Karlan Sofen, finché nel novembre 2013 con l’uscita del 17° capitolo di Captain Marvel ad assumere l’identità di Ms Marvel sarà Kamala Khan e la serie TV disney sarà incentrata proprio su quest’ultima figura.

Nello show vedremo quindi le origini dei poteri di Kamala Khan e la sua storia da eroina. Kamala è una ragazza sedicenne inumana, alla quale, trovandosi a una festa, le viene offerto un bicchiere di vodka. Allontanandosi dal party per avere un po’ d’aria entra in contatto con le Nebbie Terrigene, ovvero degli agenti mutageni naturali allo stato di vapore, in grado di risvegliare in un individuo inumano dei poteri simili agli Eterni attraverso il processo della Terrigenesi. Ed è proprio quanto accade a Kamala, la quale, dopo il processo, si ritrova con il potere di poter estendere o allungare a proprio piacimento il suo corpo; la ragazza, preso confidenza con i propri poteri, decide di diventare una supereroina e assumere l’identità di Ms Marvel in onore del suo eroe: Captain Marvel.

