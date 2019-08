Moon Knight: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Tra le varie serie originali Disney in arrivo sulla sua nuova piattaforma streaming spicca un altro show ambientato nel Marvel Cinematic Universe: Moon Knight. Per il momento, sulla serie tv sappiamo solo che è in produzione; non ci sono ancora informazioni sul cast né su quale attore si aggiudicherà il ruolo da protagonista. Per questo motivo, la data di debutto della serie tv è ancora molto lontana ed è troppo presto per ipotizzarla. In attesa di ricevere nuove notizie sullo show, possiamo dare un’occhiata al personaggio dei fumetti e scoprire di cosa parlerà eventualmente lo show.

Moon Knight: la trama

La trama di Moon Knight ruota intorno al personaggio di Marc Spector. L’uomo nasce a Chicago e nella vita diventa un mercenario, un marine e un pugile. Nel corso della sua vita incontra il pilota francese Jean-Paul DuChamp, il quale in breve tempo diventa suo amico. Successivamente, si imbatte in un uomo di nome Raoul Bushman che lo assolda come mercenario per un’operazione in Egitto. Durante la spedizione, Bushman uccide il dr. Alraune e colpisce Marc Spector lasciandolo in fin di vita. In seguito, alcuni egiziani trovano il corpo quasi esanime di Spector e decidono di portarlo dinanzi alla statua del dio Khonshu. Mentre esala il suo ultimo respiro, Marc Spector si ritrova in una specie di sogno al cospetto del dio Khonshu, il quale gli propone di diventare un suo guerriero sulla Terra. Marc accetta l’offerta, diventando il vigilante Moon Knight, e decide di vendicarsi di Bushman.

Quali sono i poteri di Moon Knight? Sicuramente, grazie al suo passato di mercenario e pugile, Spector acquisisce una grande padronanza del combattimento corpo a corpo; oltre a ciò è un ottimo stratega e uno strabiliante atleta. Ma non è tutto: Spector scopre nella Luna un grandissimo alleato. Il satellite, infatti, è in grado di curare le ferite di Moon Knight, anche quelle più gravi. Inoltre, durante la luna piena, questo processo aumenta drasticamente in velocità. E ancora, il vigilante è immune a vari veleni, droghe e tossine e, soprattutto, in caso di oscurità è in grado di diventare invisibile. Nel corso della serie tv è probabile che scopriremo la sua storia, dalla nascita dei suoi poteri fino alle battaglie che troverà nel suo percorso.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a