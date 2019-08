Samsung Galaxy Fold 2: prezzo, caratteristiche e uscita. Le anticipazioni

Il Galaxy Fold non è ancora arrivato sul mercato ma, secondo alcuni rumors, l’azienda sudcoreana starebbe già pensando al successore dello smartphone pieghevole. L’arrivo del Fold è previsto per settembre, dato che sono stati superati i problemi al display emersi in fase di test. Lo sviluppo del modello successivo dovrebbe essere pertanto più semplice, nonostante già si vociferi di nuove novità e particolarità. Andiamo a scoprire i dettagli riguardanti il Fold 2.

Samsung Galaxy Fold 2: caratteristiche e uscita

Secondo le indiscrezioni l’apertura dello smartphone dovrebbe cambiare, non più lungo l’asse verticale bensì lungo quello orizzontale. L’altra novità riguarda il display, il quale si dovrebbe spingere verso una grandezza pari agli 8 pollici. Le indiscrezioni vengono diffuse da una società chiamata The Bell, secondo cui, la Samsung si rivolgerà ad un’azienda terza per ottenere una protezione in vetro per questi particolari schermi. Questo fornitore avrebbe creato anche una pellicola molto sottile che sarebbe in grado di proteggere lo schermo pieghevole.

Samsung Galaxy Fold 2: la protezione per il display del Fold

Attualmente il primo Galaxy Fold dovrebbe montare una sorta di pellicola sottile in polimero, quest’ultima è una parte integrante del display ed è essenziale per il suo funzionamento. In fase di test la protezione è stata scambiata per una pellicola e alla rimozione ha generato non pochi problemi. In virtù di questo la Samsung potrebbe abbandonare questa idea e passare ad una soluzione diversa, in modo da prevenire qualsiasi problema in fase di test del prossimo Fold. Nelle prossime settimane si parlerà sicuramente dell’uscita del modello, chissà se ci sarà sufficiente spazio anche per altre indiscrezioni sul successore di questo particolare e curioso smartphone.

Francesco Somma

