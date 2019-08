Living with yourself: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 10 Agosto 2019 Netflix ha acquistato i diritti di una serie tv che sarà presto disponibile sul canale del colosso streaming: stiamo parlando di Living With Yourself. Lo show nasce da un’idea di Timothy Greenberg e la prima stagione conterà 8 episodi. La data di debutto della serie tv è invece prevista per il 18 ottobre in tutti i paesi in cui è disponibile il servizio Netflix. Ricordiamo che al momento il colosso streaming non permette più il mese di prova gratuito; per usufruire quindi dei suoi servizi è necessario scegliere tra uno dei pacchetti disponibili e nel momento in cui l’abbonamento va a buon fine sarà possibile vedere tutti i titoli che il catalogo propone comodamente da casa. Dal momento che ancora non è stato lanciato un trailer della serie, possiamo solo dare qualche informazione in più sulla trama e il cast di Living With Yourself.

Living With Yourself: la trama

La serie appare come uno show di un certo peso, ponendo al centro della sua trama il tema dell’esistenzialismo. In particolare Living With Yourself racconta la storia di un uomo, colpito e ferito dalla vita. Si tratta di Miles, il quale si pone spesso un interrogativo: “Vogliamo davvero essere migliori?”

L’uomo decide di sottoporsi a una misteriosa cura per dare una svolta alla sua intera esistenza, ma qualcosa va storto: Miles viene interamente sostituito da una versione migliore di se stesso. Dopo aver scoperto lo sconvolgente evento, Miles comprende che per riconquistare sua moglie, la propria carriera e la sua vita deve dare inizio a una vera e propria lotta.

Il Cast della serie TV

Vediamo insieme ora chi sono gli attori della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Paul Rudd veste i panni del protagonista Miles; Aisling Bea nel ruolo della moglie di Miles; Desmin Borges interpreta Dan; Karen Pittman è Lenore Pool; Zoe Chao veste i panni di Kaylyn; Joseph Bessette nel ruolo di Jerry.

