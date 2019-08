Scooter elettrici 2019: prezzo, modelli più venduti e caratteristiche tecniche

Non solo auto elettriche ma anche Scooter. Gli elettrici a due ruote si stanno diffondendo gradualmente seppur lentamente, possono essere utilizzati in ambienti urbani ma anche in ambienti extraurbani. I prezzi di questi veicoli variano continuamente, come d’altronde le caratteristiche poiché il mercato è in continua evoluzione. Ecco una carrellata dei modelli più venduti e delle loro specifiche tecniche.

Scooter elettrici 2019: i vantaggi

Parliamo ovviamente di mezzi ecologici senza emissioni di scarico. Ma quali sono gli altri vantaggi? Gli Scooter possono usufruire degli incentivi statali e regionali, possono godere di una esenzione del bollo per circa 5 anni e, dal punto di vista assicurativo possono risparmiare fino al 50% del premio assicurativo. Vantaggi accessori sono quelli che riguardano l’abbattimento del trasporto privato e di una quasi assenza di manutenzione, cosa non da poco. Le prestazioni degli Scooter sono minime, al momento, ma il risparmio è notevole, parliamo di una velocità massima raggiungibile di 45 km/h mentre per quanto riguarda i costi di ricarica, ad esempio, si parla di circa 22 centesimi ogni kW/h

Scooter elettrici 2019: i modelli più venduti

Tra i più venduti troviamo l’Askoll eS3, motore da 2,7 kW e una velocità di 66 km/h, presenti sul veicolo anche app e Bluetooth. L’altro modello in crescita è il BMW C Evolution, tra i più potenti con una velocità raggiungibile di 129 km/h e una potenza compresa tra i 8,1 e i 13 kw/h. L’Etergo AppScooter è un modello particolare che propone tre versioni del motore da 2 kW, 4 kW e 7 kW, la sua particolarità non è la grande varietà di tagli motore ma la completa connettività con Android. Un altro piccolo scooter è il Garelli Ciclone, dallo stile classico ed essenziale, monta un motore Bosch dalla potenza di 2 kW e una velocità massima di 45 km/h. Nei prossimi anni l’elettrico a due ruote è destinato a diventare una costante del panorama urbano, soprattutto nelle grandi città.

