Dove vedere Bologna-SPAL in diretta streaming, tv e formazioni

Ad aprire la seconda giornata della Serie A 2019/2020 è Bologna-SPAL, match che si disputa venerdì 30 agosto alle ore 20:45 allo stadio Dall’Ara di Bologna.

Prima partita casalinga e primo derby stagionale per il Bologna, reduce dal pareggio arrivato in quel di Verona contro l’Hellas nonostante la lunga superiorità numerica in favore dei rossoblu. Ma la cosa più importante è stata il ritorno in panchina di mister Sinisa Mihajlovic, che ancora lotta contro la leucemia ma che dovrebbe seguire la squadra da vicino anche contro gli estensi. Sul mercato, la squadra del capoluogo emiliano ha ufficializzato l’arrivo dal Besiktas del centrocampista ex Inter Gary Medel, un colpo davvero importante per la compagine felsinea. Dall’altra parte troviamo una SPAL reduce dalla scottante sconfitta casalinga contro la più quotata Atalanta. La squadra di Semplici ha disputato un gran primo tempo riuscendo anche ad andare in doppio vantaggio, ma alla lunga è venuto fuori il talento della squadra bergamasca che, grazie soprattutto alla doppietta del neo acquisto Muriel, è riuscita a portare via da Ferrara primi tre punti della stagione.

Essendo un derby, sarà una partita sicuramente molto sentita che attirerà allo stadio un grande pubblico, anche grazie all’eventuale presenza di Miha. Per entrambe l’obiettivo stagionale è quello della salvezza, ma ad accomunarle vi è una forte ambizione. Ci si aspetta dunque un match equilibrato, anche considerando soprattutto il fatto che siamo solamente alla seconda giornata di campionato.

Le probabili formazioni di Bologna-SPAL

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Dzemaili, Soriano; Orsolini, Destro, Sansone

Allenatore: Mihajlovic

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Di Francesco

Allenatore: Semplici

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

