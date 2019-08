Sorteggi Champions League 2019/2020: gironi, orari partite e fasce

Il giorno dei sorteggi Champions League 2019/2020 è finalmente arrivato: oggi pomeriggio, giovedì 29 agosto 2019, alle ore 18, a Montecarlo si decideranno gli accoppiamenti delle squadre qualificate alla fase finale della Champions negli otto gironi. Ricordiamo che la competizione, infatti, include 32 squadre, che saranno suddivise in quattro fasce.

Sorteggi Champions League 2019/2020: le 32 squadre qualificate

Andiamo a vedere quali sono le squadre qualificate alla Champions League nella seguente tabella e le nazioni più rappresentate.

Paese Squadre Italia Juventus, Napoli, Inter, Atalanta Spagna Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia Inghilterra Liverpool, Manchester City, Tottenham, Chelsea Germania Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Red Bull Lipsia Francia Paris Saint-Germain, Lione, Lille Russia Zenit San Pietroburgo, Lokomotiv Mosca Belgio Bruges, Genk Portogallo Benfica Olanda Ajax Ucraina Shakhtar Donetsk Turchia Galatasaray Austria Red Bull Salisburgo Grecia Olympiacos Repubblica Ceca Slavia Praga Croazia Dinamo Zagabria Serbia Stella Rossa

Le 4 fasce

Ecco come sono suddivise le 32 squadre sopra elencate nelle 4 fasce, da cui poi si determinerà il sorteggio dei gironi.

Prima Fascia : Liverpool, Chelsea, Manchester City, Barcellona, Juventus, Paris Saint-Germain, Zenit San Pietroburgo.

: Liverpool, Chelsea, Manchester City, Barcellona, Juventus, Paris Saint-Germain, Zenit San Pietroburgo. Seconda fascia : Real Madrid, Atletico Madrid, Napoli, Tottenham, Borussia Dortmund, Ajax, Benfica, Shakhtar Donetsk.

: Real Madrid, Atletico Madrid, Napoli, Tottenham, Borussia Dortmund, Ajax, Benfica, Shakhtar Donetsk. Terza fascia : Inter, Valencia, Lione, Bayer Leverkusen, Red Bull Salisburgo, Dinamo Zagabria, Olympiakos, Bruges.

: Inter, Valencia, Lione, Bayer Leverkusen, Red Bull Salisburgo, Dinamo Zagabria, Olympiakos, Bruges. Quarta fascia: Atalanta, Lille, Lokomotiv Mosca, Genk, Galatasaray, Red Bull Lipsia, Slavia Praga, Stella Rossa.

Sorteggio Champions League 2019/2020: come funziona

Come stabilito dal regolamento, la prima fascia è composta dall’ultima vincitrice della Champions League e da quella dell’Europa League, rispettivamente Liverpool e Chelsea. Le restanti sei squadre sono quelle che hanno vinto lo Scudetto nei proprio campionati con il ranking più alto. Le fasce residue sono invece formate dalle squadre che presentano il coefficiente più alto.

Il sorteggio dei gironi non potrà accoppiare nello stesso gruppo le squadre degli stessi Paesi, né tantomeno quelle di Russia e Ucraina. Per i Paesi con 4 squadre partecipanti, il programma delle partite sarà organizzato in modo tale che due squadre giochino il martedì e le altre due il mercoledì.

I rischi per le italiane

Quali sono le inside per le italiane? La Juventus potrebbe essere piuttosto fortunata, soprattutto se nella seconda fascia non dovesse essere estratta nel propri gruppo una squadra come Real Madrid o Atletico Madrid. Rischia l’Inter di finire in un gruppo con Manchester City e Real Madrid, mentre l’Atalanta (in quarta fascia) è alla sua prima esperienza in Champions.

Sorteggi Champions League: il calendario 2019-2020

In attesa degli orari delle partite, che saranno resi noti solo dopo il sorteggio, andiamo a vedere come è strutturato il calendario della competizione di quest’anno, con le date delle partite.

Date Partite 17-18 settembre 1° giornata fase a gironi 1-2 ottobre 2° giornata fase a gironi 22-23 ottobre 3° giornata fase a gironi 5-6 novembre 4° giornata fase a gironi 26-27 novembre 5° giornata fase a gironi 10-11 dicembre 6° giornata fase a gironi 16 dicembre Sorteggio Ottavi di Finale 18-19 febbraio 1° round ottavi di finale andata 25-26 febbraio 2° round ottavi di finale andata 10-11 marzo 1° round ottavi di finale ritorno 17-18 marzo 2° round ottavi di finale ritorno 20 marzo Sorteggio Quarti di Finale e Semifinali 7-8 aprile Quarti di finale andata 14-15 aprile Quarti di finale ritorno 28-29 aprile Semifinali andata 5-6 maggio Semifinali ritorno 30 maggio Finale

La finale di sabato 30 maggio si disputerà allo stadio Atatürk Olimpiyat di Istanbul.

Dove vedere il sorteggio Champions League in diretta

L’appuntamento per il sorteggio è per le ore 18 di oggi, giovedì 29 agosto 2019. L’evento sarà trasmesso su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Football (canale 203) a partire dalle ore 17.45. In alternativa sarà possibile sintonizzarsi anche su Eurosport 1.