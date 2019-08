Disdetta Sky 2019: quali moduli presentare e come evitare problemi

Come si presenta la disdetta relativamente al contratto con la piattaforma di Pay-per-view Sky? Ecco quanto previsto dalla Legge e la procedura da seguire.

Disdetta Sky: perché è garantita? qual è quadro normativo?

Disdetta Sky 2019: 4 moduli diversi

La disdetta dell’abbonamento Sky deve essere fatto con un apposito modulo, ne vengono messi a disposizione 4 in tutto dall’azienda, ognuno di questi deve essere usato in un caso particolare. Infatti, esiste un modulo per disdire l’abbonamento con Sky entro i primi 14 giorni dall’attivazione e un altro che bisogna utilizzare trascorsi i primi 14 giorni dall’attivazione dell’abbonamento e quindi si voglia comunicare il recesso dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni. D’altra parte, serve un altro modulo se si vuole comunicare il recesso dal contratto a seguito della modifica della periodicità di fatturazione comunicata da Sky e, infine, un altro ancora bisogna utilizzarne nel caso non si voglia rinnovare l’abbonamento e mancano almeno 30 giorni alla data di scadenza del contratto.

Modulo disdetta Sky gratis e in pdf, ecco come chiudere il contratto

La procedura e i costi

Tutti questi moduli sono disponibili nella propria area riservata sul sito Sky Italia. Scelto quello corretto, bisogna stamparlo, compilarlo e firmarlo prima di spedirlo, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Sky Casella postale 13057 – 20141 Milano. Per velocizzare la procedura, che di norma avviene entro 30 giorni, la disdetta potrà essere presentata anche tramite invio di fax insieme a una copia di richiesta di abbonamento e una fotocopia della carta d’identità al numero 02.76.10.107. In alternativa alla raccomandata a/r, si potrà presentare il modulo tramite PEC da spedire all’indirizzo skyitalia@pec.skytv.it.

Finale Champions League 2020: data, stadio e dove si gioca

Una volta inviato il modulo corretto, sarà necessario restituire decoder, telecomando e tutti gli apparecchi forniti da Sky in comodato d’uso entro 30 giorni presso un negozio fisico autorizzato. Le penali nel caso di mancato rispetto di tali tempistiche vanno dai 21 ai 150 euro. In generale, il costo della disdetta è di 11,53 euro a meno che non si scelga di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sottoscrizione, in tal evenienza su imposizione del Decreto Bersani non può esserci alcun addebito per il cliente.

