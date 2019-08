Dove vedere Milan-Brescia in diretta streaming, tv e formazioni

Uno degli anticipi della seconda giornata della Serie A 2019/2020 è Milan-Brescia, match che si disputa sabato 31 agosto alle ore 18:00 allo stadio San Siro di Milano.

Tempo di derby per il Milan, reduce dal brusco stop di Udine dove i rossoneri hanno esordito in campionato con una bruciante sconfitta contro i padroni di casa friulani. Il modulo di Giampaolo non ha convinto affatto e, complici anche i zero tiri in porta della prima uscita, il tecnico marchigiano ha deciso di cambiare e passare dal 4-3-1-2 al 4-3-2-1, modulo di marca Ancelottiana in quel di Milano durante gli anni dei trionfi nei primi anni duemila. Da capire dunque come sarà il nuovo schieramento, che proporrà il doppio trequartista alle spalle di un Piatek che ha sparato a salve per tutta l’estate. Sul mercato i rossoneri sembrano aver ufficialmente abbandonato la pista che avrebbe portato ad acquisire dall’Atletico Madrid l’attaccante argentino Angel Correa, optando per altri profili. Dall’altra parte dello schieramento, troviamo un Brescia che disputerà la sua seconda partita di fila in trasferta. La prima ha portato molto bene alla Leonessa, che al ritorno in Serie A dopo otto anni ha sconfitto il Cagliari a domicilio. Primi tre punti per la rincorsa alla salvezza per i lombardi, che arrivano con il morale alto a questa sfida nella Scala del Calcio. Sarà ancora assente per squalifica il grande ex Mario Balotelli.

LEGGI ANCHE: Finale Europa League 2020: data, stadio e dove si gioca

Le probabili formazioni di Milan-Brescia

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Bennacer, Paqueta; Suso, Calhanoglu; Piatek

Allenatore: Giampaolo

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Magnani, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Ayé, Donnarumma

Allenatore: Corini

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Milan-Brescia verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it