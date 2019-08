Dove vedere Juventus-Napoli in diretta streaming, tv e formazioni

Uno degli anticipi della seconda giornata della Serie A 2019/2020 è Juventus-Napoli, match che si disputa sabato 31 agosto alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino.

Ci siamo! E’ già tempo di super sfide come questa, che negli ultimi anni ha caratterizzato le migliori corse scudetto. La Juventus sa che l’attende una partita molto complicata, ma l’esperienza in questo tipo di scenari può fare ancora la differenza in positivo. Archiviata la vittoria di misura dell’esordio a Parma, ora la Vecchia Signora deve già dare delle risposte importanti per poter arrivare tranquillamente alla prima sosta per la pausa nazionali. Ovviamente si tratta di una sfida amarcord per Maurizio Sarri, pronto per sfidare il suo recente e importantissimo passato. In realtà lo farà da lontano, complice la polmonite che lo ha colpito la settimana scorsa che non gli permette di stare in panchina. In Campania il tecnico toscano ha lasciato grandi ricordi, ma il suo passaggio ai bianconeri nel mese di giugno ha incrinato la sua immagine agli occhi dei tifosi partenopei. Da segnalare la tegola del grave infortunio al ginocchio subito nelle scorse ore da Chiellini e che lo terrà lontano dai campi di gioco per diversi mesi. Anche il Napoli non può permettersi di sbagliare, in modo da evitare allunghi da parte dei suoi rivali già a partire dalla seconda giornata. Ancelotti sa come battere la Juve, ma resta molto complicato anche portar via un solo punto dallo Stadium, dove gli azzurri sotto la guida di Sarri vinsero la loro unica volta due stagioni fa.

Al di la di tutti i pronostici possibili, questa partita è una della più attese di tutta la stagione e non tradirà le aspettative.

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo

Allenatore: Martusciello

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Ruiz, Insigne; Mertens

Allenatori: Ancelotti

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Juventus-Napoli verrà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

