In punta di piedi con la morte: trama, cast e anticipazioni del film in tv

Stasera 30 agosto 2019 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda in prima visione assoluta In punta di piedi con la morte. La pellicola del 2018 è stata diretta da Jeff Hare, regista statunitense noto al grande pubblico per film come La doppia immagine dei miei desideri, Il volto biondo della pazzia, Un amante tradito, A Perfect Little Man, Swarm – Minaccia dalla giungla e Checking Out.

Il thriller dai toni drammatici, il cui titolo originale è Nanny Killer, racconta la storia della giovane Kate che, in occasione delle vacanze estive, viene assunta come baby sitter da una ricca famiglia che però nasconde ha un segreto. Ma qual è la sinossi di In punta di piedi con la morte?

Arrivate le vacanze estive, la brillante studentessa Kate è in cerca di un lavoretto per mettere da parte un po’ di soldi. Viene assunta come baby sitter da una famiglia benestante che vive fuori città. Si prepara quindi ad accudire Rose e Jack, i due bambini orfani di madre e con il padre sempre in viaggio per motivi di lavoro. Preso servizio, tutto sembra andare per il meglio ma ben presto qualcosa turba la ragazza.

Spesso Kate deve intervenire per bloccare gli improvvisi e violenti scatti d’ira del piccolo nei confronti della sorella. Man mano che passano le ore la situazione peggiora sempre di più e i comportamenti di Jack assumono connotati davvero inquietanti. La protagonista di In punta di piedi con la morte scopre poi una chiavetta USB che contiene un video girato dalla madre dei bambini un anno prima della sua morte. Nella registrazione la donna confida di essere molto spaventata dal figlio e teme che quest’ultimo voglia ucciderla.

Il cast del film

In In punta di piedi con la morte Morgan Obenreder interpreta Kate mentre Danielle Bisutti è Ms. Grey. Tucker Meek veste i panni di Jack, Violet Hicks quelli di Rose e David Rees Snell è Edward.

Hanno partecipato al film anche Bruce Katzman nel ruolo di Bartlett, Elizabeth Leiner in quello di Elizabeth e Monica Young che è il Goldman. Caroline Kwan recita la parte di Starlee, Caryn Richman quella della terapista e Heather Horton è la receptionist del Chilton. Completano il cast Faith Alexis Oliver, Charles Christopher nei panni di Anderson e Chris Devlin in quelli di Donovan.

