Bluff city law: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

In occasione degli Upfronts di Maggio 2019, NBC ha annunciato l’arrivo di una nuova serie tv di genere legal drama: stiamo parlando di Bluff City Law. La prima stagione avrà un numero totale di 16 episodi (inizialmente NBC ne aveva commissionati solo 10, ma poi il Network ha deciso di dare una maggiore fiducia allo show aumentando il numero degli episodi di 6). Per quanto riguarda la data di debutto sul canale statunitense bisognerà attendere l’arrivo dell’autunno; precisamente il 23 settembre. Per vederla in Italia dobbiamo aspettare che una rete televisiva o una piattaforma streaming ne acquisti i diritti per distribuire lo show nel nostro Paese. Mentre attendiamo nuove informazioni sul futuro della serie tv possiamo goderci il trailer dello show in lingua originale; lo proponiamo qui di seguito.

Trailer Prima Stagione Bluff City Law

Bluff City Law: la trama

La trama dello show ruota intorno la figura di Sydney Strait, una giovane avvocatessa di Memphis, perlopiù membro di una famiglia di legali famosi all’interno della città. Sydney, infatti, ha lavorato per molto tempo nello studio del padre, Elijah. Quando Sydney decide di interrompere i rapporti con lui, negandogli anche la parola, passano due anni e in seguito alla morte della madre, Elijah propone alla figlia di tornare a lavorare con lui. Sydney accetta dal momento che è consapevole che lavorare con il padre è una delle migliori possibilità che ha per provare a rivoluzionare l’ambiente legale.

Il cast della serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Jimmy Smits veste i panni di Elijah Strait; Caitlin McGee nel ruolo di Sydney Strait; Barry Sloane è Jake Reilly; Michael Luwoye interpreta Anthony Little; Stony Blyden veste i panni di Emerson; Jayne Atkinson nel ruolo di Della Bedford; MaameYaa Boafo è Briana Logan; Mo Gallini interpreta Edgar Soriano.

