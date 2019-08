Catherine the Great: trama, cast e quando esce la serie tv in streaming

HBO ha annunciato l’arrivo di una nuova miniserie tv incentrata sulla storia di Caterina II di Russia: Catherine The Great. La miniserie prevede 4 episodi e debutterà il 21 ottobre 2019 sul canale televisivo statunitense, mentre scarseggiano al momento le informazioni relative alla data di uscita della serie in Italia. Lo show è stato scritto da Nigel Williams e diretto da Philip Martin. La protagonista di Catherine The Great, interpretata da Helen Mirren si è dichiarata entusiasta del progetto, ecco il suo commento al riguardo:

“Sono entusiasta della possibilità di incarnare una donna della storia che ha conquistato e poi esercitato una grande influenza. Ha riscritto le regole delle donne al potere ed è riuscita a guadagnarsi l’epiteto “Grande” accanto al suo nome, Caterina la Grande. Sono molto grata di avere HBO e SKY come partner in questa impresa. Non ci sono altre case di produzione in televisione che supportino e abbiano la conoscenza necessaria per questo tipo di progetto“

Mentre attendiamo il debutto della serie, possiamo goderci il trailer in lingua originale, lo proponiamo qui di seguito.

Trailer Miniserie Catherine The Great

Catherine The Great: la trama

Il film diviso in quattro parti tratta delle vicende che hanno seguito Caterina II di Russia verso la fine del suo regno, in una corte colma di intrighi e giochi di potere; ecco la sinossi ufficiale:

“Con protagonisti il premio Oscar Helen Mirren (The Queen, Gosford Park, The Last Station) e Jason Clarke (First Man, Zero Dark Thirty, Mudbound), questo drama suddiviso in quattro parti, racconta della corte politicamente tumultuosa e sessualmente accusata dell’imperatrice russa Caterina la Grande (interpretata dalla stessa Mirren), che esercitò potere supremo in tutta la Russia per quasi la metà del 18° secolo.

La produzione HBO/Sky segue Catherine verso la fine del suo regno, durante la relazione appassionata con Grigory Potemkin (con il volto di Clarke). Coinvolti in scandali, intrighi e incredibili conflitti svilupperanno una relazione unica e devota, superando i loro avversari e fungendo insieme da artefici della Russia moderna, attraverso una serie di riforme liberalizzanti”

Il Cast della serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Helen Mirren veste i panni di Catherine the Great; Jason Clarke è Grigory Potemkin; Gina McKee interpreta la Contessa Praskovya Bruce; Rory Kinnear nel ruolo di Nikita Ivanovich Panin; Richard Roxburgh veste i panni di Grigory Orlov; Kevin McNally è Alexei Orlov; Sam Palladio interpreta Alexander Vasilichikov.