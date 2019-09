Dove vedere Atalanta-Torino in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match che si disputano nella seconda giornata della Serie A 2019/2020 è Atalanta-Torino, in programma domenica 1 settembre alle ore 20:45 allo stadio Tardini di Parma.

Una partita molto interessante quella in programma in terra emiliana, nello stadio del Parma dove l’Atalanta le prime due sfide casalinghe per poi trasferirsi al Mapei Stadium di Reggio Emilia, che ospiterà i restanti match di campionato e Coppa Italia della Dea in questa stagione, complici i lavori di ristrutturazione del Gewiss Stadium. L’esordio ha visto la squadra di Gasperini battere con una grande rimonta la SPAL a domicilio in quel di Ferrara e nei giorni scorsi è avvenuto il primo importantissimo sorteggio di Champions League nella storia della compagine bergamasca. Il girone li vedrà contrapposti a Manchester City, Shaktar Donetsk e Dinamo Zagabria: trattasi di un gruppo comunque ostico ma molto più abbordabile rispetto alle aspettative, complice la partenza dalla quarta e ultima fascia. Ricordiamo che i match casalinghi dei bergamaschi nella massima competizione europea per club si terranno a San Siro. Il Torino invece non disputerà i gironi di Europa League. La squadra di Mazzarri è stata infatti eliminata nel duro playoff contro gli inglesi del Wolverhampton che li ha costretti dunque a salutare la competizione in anticipo. Nell’esordio di campionato è arrivata una buona vittoria casalinga contro il Sassuolo.

Per entrambe l’obiettivo stagionale va oltre una semplice salvezza e infatti tenteranno ad ogni costo a provare a tornare in Europa. Ma non sarà facile, vista anche e soprattutto la folta concorrenza.

Le probabili formazioni di Atalanta-Torino

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata

Allenatore: Gasperini

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Bonifazi; De Silvestri, Lukic, Baselli, Rincon, Ola Aina; Berenguer, Belotti

Allenatore: Mazzarri

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

