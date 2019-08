Convocazioni Italia: ecco le scelte di Mancini. Sorpresa Luca Pellegrini

La Nazionale italiana, allenata dal CT Roberto Mancini, tornerà in campo il 5 e l’8 Settembre rispettivamente, per le partite contro Armenia e Finlandia. Per queste partite – valide per le qualificazioni a Euro 2020 – Mancini ha chiamato 26 giocatori.



Tra questi, vi è un volto nuovo: Luca Pellegrini, terzino di proprietà della Juventus e attualmente in prestito al Cagliari. Ancora lasciati fuori Kean e Zaniolo a causa dei problemi disciplinari che si sono verificati in U21 durante lo scorso europeo di categoria. Leonardo Pavoletti (Cagliari) e Giorgio Chiellini (Juventus) saranno entrambi assenti causa infortunio e saranno lontano dai campi per un lungo periodo. Un problema ragguardevole anche per i rispettivi club, oltre che per la Nazionale in sé.

Il gruppo azzurro si radunerà presso il centro sportivo ‘Niccolò Galli‘ di Casteldebole (Bologna) entro le ore 12 di lunedì 2 settembre: nel pomeriggio si terrà la conferenza stampa del ct, seguita dalla prima sessione di allenamento. La Nazionale partirà per Yerevan mercoledì 4 settembre, per spostarsi poi a Tampere il giorno dopo la gara con l’Armenia. Le due Nazionali che si andranno a incrociare, attualmente, sono le dirette inseguitrici dell’Italia capolista, avendo scavalcato Grecia e Bosnia Erzegovina, le rivali più temute all’inizio delle qualificazioni.

Ecco, di seguito, la lista dei 26 giocatori convocati.

Convocazioni Italia: la lista completa

PORTIERI: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

DIFENSORI: Leonardo Bonucci (Juventus), Francesco Acerbi (Lazio), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Cagliari), Alessio Romagnoli (Milan)

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

ATTACCANTI: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese).

