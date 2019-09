Dove vedere Udinese-Parma in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match in programma nella seconda giornata della Serie A 2019/2020 è Udinese-Parma, che si disputa domenica 1 settembre alle ore 20:45 alla Dacia Arena di Udine.

Seconda partita casalinga di fila per l’Udinese, che al suo esordio in questo campionato ha battuto meritatamente il Milan con il minimo scarto. Si è intravista una squadra molto motivata e dinamica ben disposta in campo come equilibrio e in grado di tenere sotto scacco per lunghi tratti del match i rossoneri, fino a punirli ad una ventina di minuti dal termine su azione d’angolo. I friulani vogliono salvarsi con anticipo quest’anno, motivo per il quale dal mercato sono arrivati alcuni giocatori interessanti e d’esperienza e sono stati trattenuti anche i big. Anche De Paul – segnalato da ormai diverse settimane in orbita Fiorentina – potrebbe infine restare a causa delle richieste alte dei bianconeri. Dall’altra parte troviamo invece un Parma reduce dalla sconfitta alla prima giornata in casa contro la Juventus, partita nella quale i ducali hanno comunque ben figurato disputando soprattutto un buon secondo tempo sfiorando a più riprese il gol del pareggio. Come per i suoi avversari, l’obiettivo è la salvezza anticipata: questo può essere reso possibile dopo aver condotto un mercato intelligente, ben equilibrato ed impostato con criterio che ha visto sbarcare nella città emiliana diversi giocatori molto interessanti, soprattutto giovani di prospettiva.

Le probabili formazioni di Udinese-Parma

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Sema; De Paul, Lasagna

Allenatore: Tudor

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Laurini, Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Grassi; Karamoh, Inglese, Gervinho

Allenatore: D’Aversa

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

