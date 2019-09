Dove vedere Lecce-Verona in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match in programma per la seconda giornata della Serie A 2019/2020 è Lecce-Verona, che si disputa domenica 1 settembre alle ore 20:45 allo stadio Via del Mare del Lecce.

E’ giunto il tanto atteso esordio casalingo del Lecce. I salentini mancavano dalla competizione da ben sette anni e ora possono finalmente godersi l’abbraccio del suo pubblico in una partita di massima serie dopo tanti anni difficili. E i tifosi hanno risposto come sempre presenti, sottoscrivendo oltre 18.000 abbonamenti, record nella storia del club. L’entusiasmo ovviamente è tanto e lo si è potuto notare anche alla prima giornata, quando i pugliesi hanno perso sonoramente a San Siro contro l’Inter, stadio nel quale erano presenti tantissimi supporters giallorossi. La sconfitta dell’esordio – come detto – è stata pesante, ma la squadra ha fatto vedere comunque alcune buone cose e altre che devono essere ovviamente ancora limate. Dal mercato sono arrivati buoni interpreti, ma alla fine rischia di non concretizzarsi il grande attaccante di spessore internazionale di cui si parla già da diversi mesi. L’avversario di giornata è anch’egli neopromosso: stiamo parlando del Verona, tornato in Serie A dopo un solo anno di assenza e determinato a rimanerci. Non sarà di certo facile, ma gli scaligeri vogliono evitare un nuovo saliscendi che non permetterebbe di portare avanti un progetto concreto e solido. L’esordio è stato un pareggio casalingo contro il Bologna, arrivato dopo che i veneti sono rimasti in inferiorità numerica fin dal primo tempo.

Le probabili formazioni di Lecce-Verona

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Shakhov; Mancosu; Falco, Lapadula

Allenatore: Liverani

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Rrahmani, Kumbulla; Faraoni, Henderson, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Tutino

Allenatore: Juric

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport 254 e in streaming su Sky Go e Now TV.

