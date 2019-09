Dove vedere Sassuolo-Sampdoria in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match in programma nella seconda giornata della Serie A 2019/2020 è Sassuolo-Sampdoria, che si disputa domenica 1 settembre alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Partita molto interessante ed equilibrata quella che si disputa in casa di un Sassuolo che anno dopo anno prova ad aumentare le proprie ambizioni di classifica. All’esordio è però avvenuta una falsa partenza, complice la sconfitta di misura maturata in casa del Torino. Sul mercato è stato fatto un lavoro davvero buono e si sono registrati diversi innesti molto importanti, soprattutto con l’acquisto di diversi giovani di prospettiva ma non solo. Spetterà a De Zerbi plasmarli al meglio e lanciarli in questa stagione che come obiettivo primario avrà comunque quello della salvezza, possibilmente anticipata. Dall’altra parte troviamo una Sampdoria in pieno periodo di cambio societario: o così almeno sperano in molti, mister Di Francesco e squadra compresa, considerando che spesso e volentieri queste situazioni coinvolgono e tirano in mezzo anche l’intero spogliatoio, condizionandolo. L’esordio è stato amaro, con la netta sconfitta in casa contro la Lazio, mentre sul mercato stanno sfumando tutti gli obiettivi. Questa sessione estiva, almeno sulla carta, è stata negativa per la Doria, che ad oggi appare più indebolita che rafforzata. Ma situazioni simili sono capitate anche negli anni scorsi, con il campo che ha poi sentenziato ben diversamente.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Sampdoria

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Peluso; Traoré, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga

Allenatore: De Zerbi

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Linetty; Ramirez, Quagliarella, Caprari

Allenatore: Di Francesco

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport 253 e in streaming su Sky Go e Now TV.

