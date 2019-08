Perfect Harmony: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

Durante gli Upfronts di Maggio 2019 NBC ha ordinato, successivamente al pilot, la produzione di una serie tv comedy: Perfect Harmony. La serie debutterà sul canale televisivo statunitense in autunno, precisamente il 26 settembre 2019, anche se NBC non ha ancora ufficialmente svelate il numero complessivo degli episodi che andranno a comporre la prima stagione. Per quanto riguarda la data di debutto in Italia, bisognerà prima attendere che una rete televisiva o una piattaforma streaming acquisti i diritti dello show per distribuirlo nel nostro Paese. Mentre attendiamo conferme ufficiali sul futuro di Perfect Harmony, possiamo goderci il trailer della prima stagione in lingua originale; lo proponiamo qui di seguito.

Trailer Prima Stagione Perfect Harmony

Perfect Harmony: la trama

La trama di Perfect Harmony ruota intorno alla figura di Arthur Cochran, ex professore di musica di Princeton. Arthur si imbatte accidentalmente nelle prove di un coro di chiesa in una piccola cittadina. Qui si rende subito contro che le persone che compongono tale coro sono alquanto stonate (non solo dal punto di vista musicale). Tuttavia questo incontro si rivelerà proficuo da entrambi le parti che cercheranno di reinventarsi e rivitalizzare la propria esistenza.

Il Cast della serie TV:

Vediamo ora chi sono gli attori della serie tv e scopriamo insieme quali personaggi interpretano all’interno dello show: Bradley Whitford nel ruolo del protagonista Arthur Cochran; Anna Camp è Ginny, una cameriera divorziata che suona il pianoforte della chiesa; Tymberlee Hill veste i panni di Adams Adams, la donna non solo è la più ricca della cittadina ed è la star assoluta del coro della chiesa, ma soprattutto tutti temono la sua figura; Rizwan Manji interpreta il Reverendo Jax, il quale, sebbene non sia nativo degli Stati Uniti, è informatissimo sulla cultura pop americana; Will Greenberg è Wayne, l’ex marito di Ginny; Geno Segers veste i panni di Shep Rollins; Laura Bell Bundy è Kimmy, nemesi di Ginny; Spencer Allport nel ruolo di Cash, figlio di Ginny e Wayne.

