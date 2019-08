Mondiali basket 2019 in tv: dove vedere la diretta streaming o replica e orari

Al via i mondiali di Basket in Cina: durerà da sabato 31 agosto fino a domenica 15 settembre 2019; l’Italbasket torna in scena dopo 13 anni dall’ultima apparizione.

Mondiali basket 2019: tutto in esclusiva su Sky Sport

Le partite della Basket World Cup 2019 potranno essere seguite in esclusiva sui canali di Sky Sport: l’emittente trasmetterà fino a 3 incontri al giorno della prima e della seconda fase a gironi e tutti quelli della fase eliminatoria, dai quarti alla finale.

Nella rassegna, che quest’anno si svolge in Cina, si sfideranno 32 squadre divise in 8 gironi: la prima fase si concluderà giovedì 5 settembre; invece, la seconda fase, sempre a gironi (formati dalle prime due classificate di ogni girone della fase precedente), durerà dal 6 al 9 settembre. Successivamente comincerà la fase eliminatoria a cui parteciperanno le prime due classificate nei gironi della seconda fase: quindi, appuntamento con i quarti il 10 e l’11 settembre (il 12 e il 14 le squadre eliminate ai quarti si contenderanno la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020). Dunque, il 13 settembre toccherà alle semifinali; la “finalina”, quella per terzo e per il quarto posto, e la “finalissima”, primo e secondo posto, si disputeranno domenica 15 settembre rispettivamente alle 10 e alle 14 ore italiana.

Mondiali Basket 2019: il focus sui gruppi E,F,G,H

Le partite dell’Italbasket

Oggi la nazionale italiana ha esordito nel Gruppo D della Coppa del Mondo passeggiando contro le Filippine: trascinati da Gigi Datome, Amedeo Della Valle e Danilo Gallinari, la squadra di Meo Sacchetti ha portato a casa la partita per 108 a 62; avversario più ostico per gli azzurri sarà sicuramente l’Angola: il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena alle ore 9 e 30 di lunedì 2 settembre. Mercoledì 4 settembre, sempre sugli stessi canali ma alle ore 13 e 30, sarà il turno di Italia-Serbia.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it