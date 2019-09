Bitter Sweet: trama, cast e anticipazioni. Quando inizia la serie tv

Mediaset, dopo il successo di Cherry Sweet, ha deciso di puntare su una soap turca: Bitter Sweet – ingredienti d’amore. La serie è andata in onda a partire da quest’estate, precisamente il 10 Luglio. Considerando che la serie originale era composta da 26 episodi dalla durata di 150 minuti ciascuno, in Italia è stato deciso di mandare un episodio a settimana dalla durata di 50 minuti per un totale di 78 episodi. Il 13 settembre va in onda il finale di stagione e per gioia dei fan, Canale 5 ha deciso di trasmettere gli ultimi 3 episodi in prima serata, per chiudere la serie in grande stile e lasciar il posto a Uomini e Donne nel pomeriggio. Per chi volesse recuperare la serie, gli episodi della prima stagione dovrebbero essere tutti caricati su Mediaset Play, basterà quindi iscriversi al servizio per usufruire dei titoli presenti nel catalogo; nel frattempo proponiamo qui di seguito il trailer dello show in lingua italiana.

Trailer Prima Stagione Bitter Sweet – Ingredienti d’amore

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore: la trama

La trama di Bitter Sweet racconta la storia di due persone molto diverse tra loro: Nazli e Ferit. I due si incontrano per puro caso: Nazli è alla disperata ricerca di un lavoro e vorrebbe trovare un posto all’interno della ristorazione. Lei frequenta una scuola di cucina e coltiva il sogno di aprire un’attività non appena le sarà possibile. Condivide un appartamento con un’amica, ma le cose iniziano a farsi dure e Nazli ha bisogno di un’entrata economica. Fortunatamente trova lavoro come chef personale di un misterioso uomo d’affari: Ferit. I due fin da subito sviluppano un’accattivante alchimia che creerà un legame speciale che stravolgerà per sempre la vita di Nazli.

Il Cast della Serie TV

Vediamo insieme chi sono gli attori protagonisti dello show e quali personaggi interpretano all’interno della serie tv: Özge Gürel veste i panni di Nazmiye “Nazli” Pinar; Can Yaman nel ruolo di Ferit Aslan; Hakan Kurtaş è Deniz Kaya; Necip Memili interpreta Hakan Önder; Alara Bozbey veste i panni di Demet Kaya Önder; Öznur Serçeler nel ruolo di Fatoş; İlayda Akdoğan interpreta Asuman Pinar; Balamir Emren è Engin Kavaklıoğlu; Berk Yaygın veste i panni di Tarik; Ayumi Takano nel ruolo di Manami; Alihan Türkdemir è Bulut Kaya.

