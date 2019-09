Conferenza Mancini: “Raggiungere Euro 2020 il prima possibile”

Vigilia di Armenia-Italia. Gli azzurri giovedì 5 settembre alle ore 18:00 italiane affronteranno a Yerevan la formazione caucasica nella sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2020.

Si è tenuta da poco la conferenza stampa di rito che ha visto come protagonista il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini. Ecco le sue parole.

Le parole di Mancini

L’obiettivo dell’Italia è soltanto uno: “Raggiungere la qualificazione a Euro 2020 il prima possibile è l’obiettivo che abbiamo dall’inizio. Abbiamo fatto bene e ora ci ritroviamo dopo quattro mesi. Non saremo al massimo della forma fisica, ma dovremo sopperire a questo con altre armi, sono due partite fondamentali per qualificarci in fretta. Dobbiamo riprendere da dove abbiamo finito, anche se magari i giocatori del Toro saranno più avanti. Avremo delle difficoltà perché ci ritroviamo dopo mesi ed è oggettivo, sarà sempre così. Faremo del nostro meglio nei momenti di difficoltà, ma dobbiamo ripartire dal gioco e da come la squadra interpreterà la sfida in maniera offensiva. Dobbiamo migliorare questi aspetti in questo anno“.

Non una sfida facile quella che attende gli azzurri: “Le difficoltà le conosciamo, a livello fisico sono molto più avanti di noi. La nazionale armena viene da una prestazione ottima in Grecia, ma comunque l’Italia ha sempre faticato qui. Starà a noi fare una grande partita e superarle“.

Sulla formazione titolare per questa partita, Mancini non ha praticamente dubbi: “Ho un dubbio solo, dieci li abbiamo già scelti. Sensi? Può giocare, abbiamo due partite“.

Il problema sono i tanti infortuni che stanno colpendo la rosa: “È un problema di inizio stagione perché oggi ormai si inizia la preparazione e poi si va in giro a giocare sfide importanti. Sono più dispiaciuto per i tre infortunati gravi che abbiamo avuto, gli altri passano e si risolvono in fretta“.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it