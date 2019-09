Mini Countryman ALL4: prezzo, dimensioni e interni. La scheda

Al Salone di Francoforte ci sarà anche la Countryman ALL4. Tra le novità presenti allo Showroom anche le auto della casa inglese. Nuove proposte, soprattutto elettriche. Andiamo a scoprire cosa ci dobbiamo aspettare in linea generale dai veicoli Mini ma anche tutti i dettagli sulla Countryman, tra prezzo, dimensioni, interni e specifiche tecniche.

Mini Countryman ALL4: le specifiche tecniche della vettura

La Countryman è stata profondamente migliorata, ha subito una sorta di upgrade, un aggiornamento di tutte le sue caratteristiche. Partiamo dal propulsore, il quale ora prevede un modulo powertrain ibrido plug-in con batterie dotate di una capienza maggiore. La variazione in kw/h è consistente, varia da 7,7 kw/h fino ai 10 kw/h. Una tecnologia sviluppata da Bmw Group e che permette di avere un incremento dell’autonomia e dell’efficienza, in modalità elettrica. Le batterie non aumentano di peso, ciò che varia è l’accumulatore, non cambia nemmeno la capacità di carico del veicolo, grazie alle batterie che vengono installate sotto i sedili posteriori. Il guadagno è tutto in autonomia, con il 30% in più dei chilometri totali percorribili. La potenza complessiva della Countryman ALL4 è di 224 CV, equipaggia un motore tre cilindri, benzina con cambio automatico e trazione integrale. Il tempo di ricarica viene stimato intorno alle 3-5 ore, tuttavia ciò dipende anche dal tipo di colonnina che viene utilizzata e dalla sua relativa potenza.

Nissan Juke 2020: prezzo, interni e motori. Quando esce

Mini Countryman ALL4: la vera punta di diamante della casa al Salone di Francoforte?

La Countryman è stata annunciata come seconda al Salone di Francoforte. La vera punta di diamante della casa sarà infatti la Mini Cooper SE. A leggere così il nome dell’autovettura, sembra si tratti di uno smartphone, qualche somiglianza a dire il vero c’è. La vettura sarà dotata sostanzialmente di un sistema che non fa rilevare quasi nessun rumore quando è in marcia, la potenza totale è stimata intorno ai 184 CV, i quali vengono definiti “silenziosi”. C’è molta attesa intorno a questo veicolo, le auto dell’azienda inglese sono apprezzate per la loro compattezza e per il loro design, il futuro elettrico, per questi modelli, potrebbe essere davvero radioso.

Francesco Somma

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it