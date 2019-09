Dove vedere Armenia-Italia in diretta streaming e tv: formazioni e orario

Armenia-Italia sarà una partita importante per gli Azzurri al fine di arricchire il percorso che porterà a Euro 2020 con un’altra vittoria. Nel Gruppo J l’Italia è infatti a punteggio pieno con 12 punti (4 partite giocate), 13 gol segnati e 1 subito. Terzo posto attualmente per l’Armenia (6 punti), addirittura sopra la Bosnia di Dzeko e Pjanic e la Grecia di Manolas, entrambe a 4 punti. C’è ottimismo in casa degli Azzurri, ma il ct Mancini chiede la giusta prudenza. “Loro sono avanti a livello fisico, visto che i loro giocatori giocano in campionati già partiti da tempo”. Anche il fattore di giocare fuori casa potrebbe pesare sulle gambe degli italiani, orfani dell’infortunato Giorgio Chiellini al centro della difesa. Per l’Armenia il nome di maggior spicco è quello del neo-acquisto giallorosso Mkhitaryan. “Quella che ha giocato gli ultimi due turni è la vera Armenia, perché ha assimilato le idee del nuovo ct: può lottare per qualificarsi come seconda”, i timori di Mancini.

Armenia-Italia: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Armenia e Italia.

Armenia (4-2-3-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Haroyan, Ishkanyan, Hovhannisyan; Grigoryan, Mkrtchyan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetuan. Allenatore: Gyowlbowdagyanc.

(4-2-3-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Haroyan, Ishkanyan, Hovhannisyan; Grigoryan, Mkrtchyan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetuan. Allenatore: Gyowlbowdagyanc. Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson Palmieri; Barella, Verratti, Jorginho; Bernardeschi, Chiesa, Belotti. Allenatore: Mancini.

(4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson Palmieri; Barella, Verratti, Jorginho; Bernardeschi, Chiesa, Belotti. Allenatore: Mancini. Arbitro: Siebert (Germania).

Per gli armeni è ballottaggio a centrocampo tra Mkrtchyan e Hovsepyan. Per l’Italia invece c’è ancora il dubbio in avanti tra Bernardeschi ed El Shaarawy.

Dove vedere Armenia-Italia in diretta tv e streaming

Armenia-Italia si giocherà alle ore 18 di oggi (ore 20 locali), giovedì 5 settembre 2019 allo stadio Vazgen Sargysan di Erevan. Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 1. In alternativa, è possibile assistere alla partita anche in streaming, su Rai Play, oppure in differita (on-demand) su Rai Replay.

