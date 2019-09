iPhone 11: benchmark e varianti modelli in uscita, le anticipazioni

Il modello numero 11 della casa di Cupertino è ai nastri di partenza. Pronta la batteria di iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max. La presentazione avverrà infatti in data 10 settembre. Nelle recenti ore però, è venuto a galla un documento interessante, il quale illustrerebbe tutte le tappe del processo di rilascio dei software per i dispositivi della casa produttrice statunitense. Il documento è stato scovato da un profilo Twitter, il quale lo ha poi condiviso in PDF. Sulla veridicità del file sono certi i leakers che lo hanno stanato. Andiamo a vedere nel dettaglio il contenuto.

iPhone 11: cosa emerge dal documento su iOS 13

Stando al documento, il rilascio della versione 13.1 di iOS potrebbe avvenire in contemporanea con l’uscita dei nuovi dispositivi. In riferimento invece all’ultima BETA Version, ovvero la numero 8 di iOS 13 si tratterebbe della soprannominata Golden Master. Nel mese di ottobre inoltre dovrebbe esserci un aggiornamento di iOS per tutti i modelli del 2019, stando sempre al documento, l’azienda definirebbe questo update come il primo aggiornamento OTA per gli smartphone del 2019. L’update di iOS dovrebbe arrivare per tutti il 23 settembre, iOS 13.1 debutterà invece sui nuovi smartphone del 2019 e diventerà definitivo ad ottobre. Il tutto dovrebbe concludersi a novembre con la prima beta di iOS 13.2.

iPhone 11: cambio di nomenclatura, il dettaglio dei pannelli OLED

Dunque, ciò che emerge dal documento è il cambio di nomenclatura e l’uniformità, ora completa, agli altri modelli Apple. Vediamo infatti che la versione standard del nuovo smartphone porterà semplicemente la dicitura 11 mentre le versioni avanzate e performanti avranno l’aggiunta di Pro e Pro Max. Questo cambio rende di fatto estesa, la nomenclatura classica di Apple, anche ai cellulari. I Pannelli OLED, tecnologia di display di cui si è parlato in lungo e in largo, non dovrebbero essere presenti sulla versione standard; dovrebbero inaugurare infatti le versioni più dotate. L’arrivo sul mercato dei dispositivi è previsto per il 27 settembre.

Francesco Somma

