Serie tv 2020 in uscita, quali sono tratte dai libri e trame

Il 2020, l’inizio di un nuovo decennio che porterà con sé molte novità, a partire dalle serie tv. Numerosi registi e sceneggiatori sono infatti all’opera, da tempo, sulla programmazione televisiva che ci farà compagnia il prossimo anno.

ZeroZeroZero, Queste Oscure Materie, The Outsider e The Dark Tower sono solo alcune delle serie televisive che saranno trasmesse, in tv o in streaming, con l’avvento del nuovo anno. Molti dei titoli appena elencati saranno di certo già noti ai numerosi lettori e appassionati di letteratura, i quali avranno già riconosciuto le opere da cui le serie tv sono state tratte.

Serie tv 2020 in uscita, Sollima e Rovere, dalla storia all’attualità

In uscita nel 2020, prima fra tutte, ritroviamo ZeroZeroZero. La serie televisiva, in perfetto stile Gomorra, è ideata da Stefano Sollima, con la collaborazione dello scrittore Roberto Saviano. Un viaggio nei meandri dell’impero della Camorra e delle sue piazze di Spaccio, tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore casertano.

Italiana è anche la serie televisiva ideata da Matteo Rovere dal Titolo Romulus. Le sanguinose vicende che hanno preceduto la fondazione di Roma, lette in chiave bellica e liberamente romanzate dagli autori.

Serie tv 2020 in uscita. Da Pullman a King, la letteratura che diventa serialità

Grande attesa per Queste oscure materie, serie televisiva tratta dalla celebre trilogia fantasy di Philip Pullman. Estremamente avvincenti, tortuose e complesse le avventure vissute da Lyra, protagonista de La Bussola D’oro, da poter essere descritte in un’unica opera cinematografica.

In seguito al fallimento del film diretto da Chris Weitz, il quale non ha mai concepito un seguito né un epilogo della pellicola, Jack Thorne ha ben pensato di firmare una sceneggiatura per la realizzazione di una serie tv. Ritmi narrativi più lunghi, ugualmente appassionanti, possono rendere davvero giustizia al capolavoro di Philip Pullman.

Stephen King, dal canto suo, vede da anni i suoi romanzi tramutati in opere cinematografiche e televisive. Ancora una volta il maestro della suspance è di ispirazione per la realizzazione di una serie tv. Si tratta di The Dark Tower, La Torre Nera, titolo della sua omonima trilogia in perfetto stile Western. La serie televisiva sarà distribuita su Prime Video e vedrà come protagonista il pistolero Roland, alle prese con avventure al limite del grottesco e dell’Horror.

