Flack 2: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

Il 2 Agosto 2019, Pop e W hanno deciso di rinnovare per una seconda stagione la serie tv di genere drama Flack, la quale ha debuttato nel Regno Unito il 21 Febbraio 2019. La seconda stagione, così come la prima, conterà 6 episodi dalla durata di un’ora circa ciascuno. Lo show è una produzione CASM Films e Hat Trick Productions. L’ideatore della serie tv è Oliver Lansley. Non ci sono ancora informazioni sulla data di uscita della prossima stagione, ma è probabile che arriverà nel Regno Unito durante il 2020. Al momento sono in corso le riprese. Per quanto riguarda la data di uscita in Italia non è possibile stabilire se e quando la serie potrà arrivare nel nostro Paese, bisognerà aspettare che qualche piattaforma streaming come Netflix o una rete televisiva acquisti i diritti di distribuzione per portare la serie davanti il pubblico italiano. L’attrice Anna Paquin, protagonista dello show si è tuttavia dichiarata entusiasta del progetto; ecco le sue parole ufficiali:

“Considero questa epoca della televisione come una in cui i ruoli femminili sono interessanti, imperfetti e complicati. Alla gente non importerà che Robyn non è molto comprensiva, sarà piuttosto ammaliato dalla storia, vedendo un vero essere umano. Un tempo c’era una reale paura che le persone potessero spegnere tutto se le ragazze non erano carine, ma quelle ragazze sono noiose da guardare e non riflettono la maggior parte di noi in generale. È bello che il mondo dell’intrattenimento si stia mettendo al passo con la realtà.“

Flack 2: la trama

Dal momento che le riprese sono iniziate da poco, non ci sono molte anticipazioni sulla trama della seconda stagione di Flack. Possiamo scoprire qualche dettaglio in più sulla storia generale della serie: Robyn è una Pr americana da poco trasferitasi a Londra. Robyn è una donna molto energica e, altalenandosi tra un mondo in era digitale e i clienti di alto profilo di moda, sport e spettacolo, cerca di mantenere un equilibrio nella propria sfera privata. Tuttavia al termine della stagione Robyn crolla sotto la tentazione delle proprie dipendenze mettendo a repentaglio il suo lavoro. Probabilmente la seconda stagione ripartirà da questo momento e vedremo la donna cercare di recuperare i cocci del suo fallimento nel tentativo di rimettere in ordine la propria vita.

Serie tv Now tv settembre 2019: palinsesto programmazione e titoli

Il Cast della serie TV

Vediamo insieme chi sono gli attori protagonisti della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Anna Paquin interpreta Robyn; Sophie Okonedo è Caroline; Genevieve Angelson veste i panni di Ruth; Lydia Wilson nel ruolo di Eve; Rebecca Benson è Melody; Arinze Keneinterpreta Sam; Marc Warren veste i panni di Tom; Rufus Jones è Mark; Andrew Leungnel ruolo di Craig.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it