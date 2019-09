Bleed – Più forte del destino: trama, cast e anticipazioni del film in tv

Bleed – Più forte del destino è un film del 2015, diretto da Ben Younger. Il protagonista, Miles Teller, interpreta un pugile di successo che, in seguito ad un grave incidente, si vede costretto ad appendere i guantoni al chiodo.

La pausa, però, non dura a lungo. Dopo un duro allenamento, tanto coraggio e determinazione riuscirà a combattere di nuovo. Il film è tratto dalla vera vicenda vissuta da Vinny Paz, celebre pugile di origine italiana dalla carriera turbolenta.

Nel cast, accanto al protagonista Teller, ritroviamo Aaron Eckhart, Katey Sagal e Ciarán Hinds.

City Hunter: Private eyes: trama, cast e anticipazioni del film. Quando esce

Bleed – Più forte del destino: trama del film con Miles Teller

Questa sera, sabato 7 settembre su Rai 3, andrà in onda il film Bleed – Più forte del destino.

Vinny Pazienza, campione indiscusso di pugilato, è costretto ad uscire dalle scene a causa di un grave incidente sul ring. Un’unica persona crederà in lui e lo aiuterà a rimettersi in forma per combattere al meglio contro i suoi avversari. Si tratta di Kevin Rooney, non solo un allenatore ma un vero e proprio mentore che gli indicherà la giusta via da seguire.

Bleed – Più forte del destino: anticipazioni stasera, vera storia di Vinny Paz

Grazie a Rooney, Vinny ritroverà il coraggio perduto e ricomincerà a credere in se stesso. A un anno esatto dalla rovinosa sconfitta e la perdita del titolo, il campione tornerà sul ring e vincerà la sfida più importante della propria vita.

Bleed for this, titolo originale del film di Younger, si ispira alla vera storia di Vinny Paz. Il regista narra, in modo quasi fedele, i mesi durante i quali Paz cercò di allenarsi duramente per riprendere in mano le redini della propria vita.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it