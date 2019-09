The Banker’s Wife: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

Amazon Studios ha ordinato la produzione di una nuova serie tv basata su un romanzo della scrittrice di successo Cristina Alger: The Banker’s Wife. Per la prima stagione sono stati commissionati 8 episodi. Ad occuparsi dello show sarà Meredith Stiehm, già nota per aver prodotto e diretto la fortunata serie di Homeland. La sceneggiatura è stata invece affidata a Lesli Linka Glatter. Per il momento Amazon non si è espressa sulla data di uscita della serie tv, nè ci sono informazioni su chi saranno gli attori chiamati nel cast. Inizialmente si prevedeva la presenza di Rosamund Pike, ma l’attrice è stata successivamente chiamata per un altro progetto. L’ipotesi più accreditata, tuttavia, è che la serie tv debutterà sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video durante il 2020; per visionare le 8 puntate dello show, quindi, basterà abbonarsi ad Amazon e usufruire dei titoli presenti nel catalogo. In attesa di nuove informazioni, possiamo soffermarci tuttavia sulla trama di The Banker’s Wife, considerando il romanzo da cui prende origine.

The Banker’s Wife: la trama

Come su scritto, la trama della serie tv si ispira al celebre romanzo omonimo della scrittrice Cristina Alger. Ci aspettiamo quindi un thriller carico di suspense. La storia inizia nel mondo della finanza globale in una situazione complicata in cui si sta svolgendo un’indagine. In seguito a un misterioso incidente aereo, infatti, due donne cercheranno di trovare risposta alle loro domande per comprendere cosa sia realmente accaduto.

La responsabile di Amazon Studios, Jennifer Salke, ha rilasciato un commento sulla serie durante un’intervista, di seguito le sue parole:

“Non appena abbiamo letto The Banker’s Wife, sapevamo già che sarebbe stata una serie che i nostri clienti Amazon Prime Video avrebbero adorato, una storia avvincente che ti coinvolge immediatamente, quindi siamo entusiasti di lavorare con Meredith e Lesli per portare la loro visione sullo schermo.“

