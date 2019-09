Brews Brothers: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Netflix ha dato il via alla produzione di una nuova serie tv di genere comedy creata dai fratelli Greg e Jeff Schaffer: stiamo parlando di Brews Brothers. Stando alle anticipazioni uscite in rete lo show racconterà proprio la bizzarra storia che sta alla base della relazione tra i due fratelli che si definiscono molto diversi caratterialmente. Al momento Netflix non si è espresso sulla data di uscita della serie tv, anche se probabilmente non è da escludere un debutto durante il 2020. Quello che è certo è che sono stati commissionati per la prima stagione 8 episodi. Ricordiamo che al momento Netflix non lascia più la possibilità di iscriversi alla sua piattaforma con il mese di prova gratuita. Per usufruire dei titoli presenti sul catalogo sarà quindi necessario scegliere tra uno dei pacchetti messi a disposizione dal colosso streaming e abbonarsi al servizio. Vediamo ora nello specifico qual è la trama di Brews Brothers.

Brews Brothers: la trama

Come già detto in precedenza, la trama di Brews Brothers ruota intorno alla storia di due fratelli, molto diversi tra loro: Wilhem e Adam Rodman. Ciò che li unisce e che rappresenta il punto in comune tra i due personaggi è la loro incredibile e approfondita conoscenza sulla produzione della birra. Nonostante questa loro dimestichezza nel lavorare sulla bevanda, i due non hanno alcuna idea del vero significato della parola famiglia. Il caso comunque cercherà di aiutarli in quanto si ritroveranno a dover gestire insieme proprio una birreria e quello sarà il luogo in cui inizieranno a conoscersi meglio fino ad annullare le differenze e imparare ad apprezzarsi.

Il cast della serie tv

Al momento non ci sono molte informazioni su chi saranno gli attori della serie tv e quali personaggi interpreteranno all’interno dello show. L’unica eccezione riguarda proprio i protagonisti di Brews Brothers: Wilhem e Adam Rodman saranno infatti rispettivamente interpretati da Alan Aisenberg e Mike Castle.

