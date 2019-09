Evento Apple 10 settembre 2019 in diretta streaming: dove vederlo

L’azienda di Cupertino ha sempre offerto ai propri utenti la possibilità di seguire i suoi eventi di presentazione. In vista della presentazione del 10 settembre allo Steve Jobs Theatre, la società ha deciso di trasmettere l’iniziativa interamente, persino attraverso YouTube. Al momento non si sa se la piattaforma è in sostituzione dello streaming su Twitter, realizzato l’anno scorso in occasione della presentazione di iPhone XS, oppure costituisce un’aggiunta ai canali già messi a disposizione. Andiamo ad analizzare più nel dettaglio come si svolgerà la giornata.

Evento Apple 10 settembre 2019 in diretta streaming: i contenuti della presentazione

Poche ore fa, alcune indiscrezioni riportano l’aggiornamento della tvOS, probabilmente in vista dell’evento che ci sarà esattamente tra due giorni. Per quanto riguarda il contenuto della presentazione, si potranno vedere in anteprima mondiale i tre nuovi iPhone 11, in versione 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Ci sarà all’appuntamento anche il successore dell’iPhone XR mentre voci di corridoio parlano anche della presenza di una nuova Apple TV, la quale dovrebbe montare un nuovo SoC, l‘A12.

Samsung Galaxy A90 5G ufficiale: prezzo, uscita in Italia e caratteristiche

Evento Apple 10 settembre 2019 in diretta streaming: l’attesa per i nuovi dispositivi mobili

Oltre la presentazione c’è molta attesa per i dispositivi mobili che la Apple sta per lanciare. Sono previste infatti file interminabili agli Store una volta che il trio di smartphone sarà disponibile agli utenti. Il perché è molto semplice, è una cosa che capita sistematicamente all’uscita dei nuovi iPhone, a maggior ragione per questo modello numero 11, dato che l’azienda ha fatto inversione di marcia sullo stile, abbandonando un po’ di eleganza per far spazio a novità stilistiche nuove e meno “minimal”.

Francesco Somma

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it